Mallorca puede presumir de ser una tierra de campeones. La proporción de éxitos deportivos en relación a su número de habitantes convierten la Isla en un caso único en el mundo y precisamente dos de sus representantes más internacionales han mantenido un encuentro en Manacor, donde Marco Asensio ha visitado la Rafa Nadal Academy by Movistar y ha coincidido con el mejor anfitrión posible, el propio Rafael Nadal.

A pocos días de contraer matrimonio con Sandra Garal, Marco Asensio ha conocido las instalaciones de la Rafa Nadal Academy y ha podido compartir un tiempo con Rafael Nadal en una imagen que reúne a dos de los deportistas más relevantes y con mejor palmarés que ha dado Baleares. «Visita a la @rafanadalacademy. Espectaculares las instalaciones y el museo. Enhorabuena y gracias por recibirnos @rafaelnadal», ha sido el mensaje que el ya exfutbolista del Real Madrid ha compartido en su cuenta en la red social Instagram.

El internacional por España, además de una fotografía con Rafael Nadal, ha compartido una serie de imágenes recorriendo el museo y observando los diferentes trofeos y objetos relacionados tanto con la carrera del tenista como de las grandes estrellas del deporte mundial. Durante su visita también han contado con otra anfitriona de excepción como, Maria Isabel Nadal, que ha acompañado a Marco Asensio y a su futura esposa, Sandra Garal, por las diferentes salas del museo.

Rafael Nadal, reconocido seguidor del Real Madrid, quizás haya obtenido algunos detalles más sobre los planes de futuro de Marco Asensio más allá de su boda. El internacional español aún no ha revelado su destino desde que anunció que no prolongaría su contrato en la casa blanca y todo apunta a su desembarco en el PSG, aunque el club francés aún no ha hecho oficial su fichaje.