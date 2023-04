El regreso de Nadal se carga de dudas

El regreso de Rafael Nadal al circuito se carga de más incógnitas una vez que está casi descartado que llegue a tiempo para disputar el Conde de Godó que arranca el lunes 17 de abril. Después de renunciar al Masters 1.000 de Montecarlo al no sentirse preparado para volver al máximo nivel, el mallorquín, que sigue ejercitándose en su academia de Manacor ultimando su proceso de preparación, sólo volverá cuando esté al cien por cien y el margen para reaparecer en Barcelona todavía se presume insuficiente.

En los próximos días tendrá que confirmar sus planes, aunque según ha revelado el diario As existe un «90% de posibilidades» de que descarte su presencia en el torneo catalán, que sería el quinto que se pierde tras la lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que sufrió en el Abierto de Australia el pasado mes de enero. Doha, Dubai, Indian Wells y Montecarlo dan forma a la lista de renuncias del manacorí, cuyas ausencias le han hecho caer hasta la decimoquinta posición de la clasificación mundial.

La vorágine de partidos que implica la temporada europea de tierra batida con todos los torneos sin apenas respiro también propicia que se eleven las dudas sobre su presencia en Madrid. Su objetivo no es otro que jugar cuando esté en plenitud de facultades y de ahí que no fije una fecha concreta para su regreso.

«Las cosas se van moviendo día a día y no digo cosas que no puedo cumplir. Prefiero decir las cosas cuando las sepa realmente y en este momento no las sé», dijo en su día para advertir de su situación cuando el Masters 1.000 de Montecarlo había adelantado su participación. Nadal se mantiene prudente y trabajando en el corto plazo como ha hecho en los últimos años para volver cuando alcance el punto de poder competir por lo máximo como siempre ha hecho. El gran objetivo es Roland Garros, pero el de Manacor no quiere dar pasos en falso que puedan comprometer su presencia sobre la tierra de París.