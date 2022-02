Nadal: «Posiblemente 21 no sean suficientes para ser el tenista con más grandes»

Rafael Nadal ya descansa en Mallorca con el trofeo del Abierto de Australia tras su largo viaje de regreso desde Melbourne. Convertido ya en el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia, el mallorquín ha expresado su deseo de desconectar antes de retomar los entrenamientos con la vista puesta en el torneo de Acapulco y el Masters 1000 de Indian Wells. El manacorí, que ha ofrecido una rueda de prensa en la Rafa Nadal Academy by Movistar en Manacor a su llegada, se ha confesado «muy contento» por el éxito alcanzado y por la sensación de seguir sintiéndose al máximo nivel tras meses muy complicados. Ha reconocido su deseo de ser el jugador que domine el palmarés de los grandes, pero ha advertido que posiblemente «21 no sean suficientes» al mismo tiempo que ha destacado que su «felicidad futura» no dependerá de ello.

«Firmaba poder jugar y ahora tengo 21. Mi forma de verlo es que quiero ser el que más tenga de los tres, me encantaría, pero ni me obsesiona ni me frustra. Lo que venga bienvenido sea. No creo que 21 sean suficientes para terminar siendo el que más tiene, pero el futuro es el que dirá. Me siento un superafortunado de la vida. El debate sobre el mejor de la historia es totalmente entendible porque genera afición, pero a nivel interior lo vivo de una manera distinta, con naturalidad y como siempre con la intención de hacer mi camino sin pensar en lo de al lado. Si eso me lleva a seguir teniendo opciones de vivir estos momentos bienvenido sea. Confío seguir teniendo opciones», ha analizado al ser cuestionado sobre donde puede estar el techo de grandes. Imagen: M.Á.C. Noticias relacionadas El campeón ya está en casa Más noticias relacionadas (1) Nadal ha asegurado que de Australia se llevaba «el trofeo, un apoyo incondicional de la gente y a nivel personal una experiencia inolvidable al disfrutar otra vez del deporte de máximo nivel». El flamante campeón del Abierto de Australia ha insistido en las dificultades que arrastraba a lo largo del último medio año. «Me llevo también algo que se me hacía difícil de imaginar semanas atrás. Se ha conseguido algo especial que es competir al máximo contra los mejores. Es algo fundamental de cara al futuro, de cara a pasármelo bien y por verme capacitado para seguir. Se gana o se pierde, pero las tres o cuatro semanas que hemos pasado me sentido sorprendentemente bien». De cara a sus próximas citas, el manacorí ha asegurado que analizará cómo está antes de definir su agenda. «Hay que dejar pasar unos días y analizar con claridad y tranquilidad. Pienso en Indian Wells con la máxima predeterminación y de cara a Acapulco el plazo es más corto, me gustaría, pero la perspectiva ha cambiado y tengo que tomar una decisión acorde a lo que me permita el cuerpo para que las cosas vayan de la mejor manera posible», ha apuntado. Después de que el vuelo en el que iba a regresar a la Isla se cancelara, el número cinco de la clasificación mundial ha aterrizado este miércoles en Palma dando por concluido un periplo de más de un mes en tierras australianas, donde llegó antes de inaugurar 2022 y de donde sale con un inicio de curso inmaculado en el que ha conquistado el ATP 250 de Melbourne y su vigesimoprimer 'major'.