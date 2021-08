El tenista Rafa Nadal ha comunicado este viernes a través de las redes sociales que pone fin a la temporada 2021 para recuperarse de la lesión en el pie que le ha hecho perderse competiciones tan importantes como Wimbledon, el abierto de Estados Unidos, o los Juegos Olímpicos.

En este sentido, el manacorí ha confesado que «en vista de que durante este último año no he tenido la la capacidad de poder entrenarme y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo, al final he llegado a la conclusión de que lo que necesito es un tiempo para recuperarme».