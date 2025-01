El Mallorca no se quedará de brazos cruzados tras los lamentables incidentes que sucedieron al término de la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid disputada en Yeda. El club balear se encuentra recopilando vídeos e imágenes, recogidos por aficionados y medios de comunicación locales desplazados a Arabia Saudí, para identificar a los agresores que tras el partido acosaron e incluso realizaron tocamientos a algunas mujeres de futbolistas y seguidores,

y ponerlo en conocimiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) organizadora de la competición.

Alfonso Díaz, el CEO de Negocio del club balear, analizó lo sucedido en el mismo avión minutos antes de salir rumbo a la Isla. «La situación fue bastante delicada y no puede volver a ocurrir en un campo de fútbol. La afición tiene que estar protegida y las autoridades vigilar de alguna forma para que no ocurra ningún incidente como el que sucedió. Alguna mujer de alguno de los jugadores fue acosada y eso es inadmisible. De madrugada estuve hablando del asunto con el presidente de la Federación, denunciamos los hechos para que tomase las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir y que analice lo sucedido. Me dijo que iban a tomar las medidas y analizar lo sucedido para que no vuelva a ocurrir. Esta mañana se iban a reunir con la organización», explicó Alfonso Díaz, que añadió que «tiene que haber seguridad para evitar altercados. La Federación nos pidió disculpas y van a tomar medidas para que no vuelva a suceder».

La madrugada ha sido larga en Yeda. Desde que se conocieron los hechos ocurridos tras el encuentro, el Real Mallorca trabaja para dar traslado de estos incidentes a la RFEF y denunciar los hechos tan graves que sucedieron. La primera en alzar la voz fue Cristina Palavra, mujer de Dani Rodríguez, que denunció haber sufrido acoso por parte de algunos seguidores locales al término del partido.

En el club la indignación es máxima por unos incidentes que han ensuciado la buena imagen que, en líneas generales, la expedición mallorquinista se llevaba de Yeda. Pero todo se torció con el final del encuentro y desde la entidad balear quieren llegar hasta las últimas consecuencias por unos hechos que han afectado directamente al centenar de aficionados desplazados hasta Arabia y a algunas mujeres de futbolistas, como la de Dani Rodríguez o la esposa de Dominik Greif.