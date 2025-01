Vergüenza en Yeda: «Hemos pasado miedo y las mujeres han sufrido tocamientos»

El sueño del centenar de aficionados mallorquinistas, y de familiares de futbolistas, que presenciaron en directo la semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Real Mallorca acabó en pesadilla. El comportamiento de algunos seguidores madridistas, la mayoría de ellos originarios de Bangladesh o Pakistán, al finalizar el encuentro elevó la tensión y provocó incluso miedo entre la nutrida representación bermellona presente en las gradas del King Abdullah.

«La vida en la ciudad ha estado muy bien, muy tranquila, pero en el estadio se han vuelto locos. Se han portado como animales. Los que han montado el lío no eran ciudadanos saudíes. Iban como locos, en avalancha, y en ciertos momentos hemos pasado miedo. Nos hemos visto indefensos y sin ningún tipo de presencia policial», comentaban algunos seguidores a este periódico desde el aeropuerto de Yeda antes de coger el vuelo para emprender el regreso.

🚨 Informa #LaZona10 👇 Nos informan aficionados del Mallorca que sigue habiendo problemas en la salida del estadio en Yeda 🇸🇦 «La gente está tocando los culos a las familiares de los futbolistas» «Es increíble que no haya seguridad. Está siendo vergonzoso» 📻 @fibwiradio pic.twitter.com/UIuBiZCDRv — La Zona 10 (@lazonadiez) January 9, 2025

Carlos Luna, uno de los seguidores presentes en el estadio, relata lo sucedido. «Todo se desató a partir del tercer gol. Entonces empezaron las burlas y el acoso. A mi hijo por ejemplo le pusieron el móvil en la cara para sacarle fotos sin autorización. Él le tuvo que pedir que por favor no le grabara. Cuando salimos del estadio el ambiente se puso muy tenso. Fue una vergüenza. Hubo empujones, burlas, nos insultaron... La vida en la ciudad ha sido muy amable, pero en el estadio la experiencia ha sido muy mala Podía haber pasado algo serio. Algunas mujeres de jugadores han sufrido acoso y eso es inadmisible. No sé si van a esperar a que ocurra algo grave para que esto cambie».

Miguel Llabrés, otro de los seguidores del Mallorca presentes en el estadio, calificó de «vergonzoso» lo sucedido. «No había seguridad. Tuvimos que cruzar todo el estadio por dentro del anillo y claro la gente de aquí es del Madrid, pero no sabe muy bien cómo funciona el fútbol. Todo eran burlas, gente acosándonos, intentándonos grabar, fotos... A mujeres de jugadores sí que hubo tocamientos y eso es algo que no se debe permitir. En este país me he sentido super seguro excepto cuando hemos salido del estadio», ha comentado.

Lamentable los aficionados saudíes, que se mofan de los 100 mallorquinistas que se han desplazado. ⤵️🔴 pic.twitter.com/vj3AL4C9LT — Juanmi Sánchez (@JUANMISB97) January 9, 2025

Alejandro Segura también relató los hechos. «Me llegué a agobiar porque fue muy impactante. Nos ponían los móviles en la cara, se reían de nosotros.. nunca había vivido algo similar. Pero reírte de alguien en la cara me parece indignante y lo que pasó con familiares de futbolistas es inadmisible», ha manifestado.