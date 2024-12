Los números de la operación Muriqi

El Fenerbahçe ha puesto sus ojos en Vedat Muriqi y el Mallorca tiembla porque es un movimiento que, pudiendo ser esperado por la calidad del jugador kosovar, en principio no se valoraba la opción de que pudiera llegar un club del potencial económico del turco y seducir al delantero del Real Mallorca. No es la primera vez que el club rojillo se encuentra entre la espada y la pared a la hora de tratar de mantener a sus estrellas alejadas de los cantos de sirena, pero lo cierto es que siempre es difícil luchar contra ofertas que son muy tentadoras para los futbolistas.

Muriqi es una de las fichas más altas del Mallorca y en el Fenerbahçe esa cantidad se verá como es lógico aumentada como ya en su día el Cagliari aumentaba también el salario de Raíllo y en ese momento el Mallorca lo declaró intransferible, entre otras razones porque la oferta era solo de tres millones de euros por el futbolista cordobés. Las aguas volvieron a su cauce, el jugador se quedó feliz en la Isla y lo que en su momento fue un terremoto que hizo temblar los cimientos de Son Moix, se quedó en un susto. Pablo Ortells fue capaz de reconducir la situación y el jugador sigue en la Isla feliz y siendo uno de los referentes del Mallorca.

¿Qué puede suceder ahora con Muriqi? El futbolista de 30 años puede encontrarse ante el último gran contrato de su carrera y eso siempre es un motivo a tener en consideración porque se vislumbra poco a poco el final y atar el futuro es algo muy comprensible en todos los profesionales. Por otra parte está saber si la intención de ofrecer diez millones por parte del Fenerbahçe se hacer realidad y en este caso si esta cifra es del agrado del Mallorca, que pagó una cantidad muy similar al Lazico cuando le fichó.

Los números cuando el kosovar fichó definitivamente por el Mallorca se resumen en los 7 millones de euros más otro en variables que el Mallorca abonó al Lazio en concepto de traspaso. A esta cantidad, que supera en dos millones los que pagó por ejemplo por el 50% de los derechos de Samuel Etoo, hay que añadir el sueldo del jugador y sus años de contrato. Vedat Muriqi tenía una ficha en el club romano de casi 5 millones de euros brutos. Al firmar por cinco temporadas, hasta junio de 2027 y no por cuatro como inicialmente estaba previsto, esa cantidad anual queda reducida en torno a los 4,3 kilos brutos por curso, algo más de 2 millones de euros limpios por campaña. Es obvio, pero el delantero kosovar será, de largo, el futbolista mejor pagado de la plantilla.

En este escenario diez millones por el futbolista no parece razonable por un jugador con contrato y cuyo valor de mercado llegó a alcanzar casi los 20 a finales de 2020. Pero además existe otro problema añadido: En su momento cuando se fichó al jugador surgieron informaciones acerca del porcentaje que se quedaba el club lacial. El 100% de sus derechos federativos pertenecen al Mallorca y el Lazio se queda con una plusvalía sobre la venta del jugador. Es decir, si el club balear lo vendiera por 20 millones, recuperaría lo invertido (7+1) y sobre el restante se lo repartirían un 55% el Mallorca y el 45% restante el club romano. Llegar a tan alta cifra será uno de los intentos del Mallorca siempre y cuando todo se formalice y a partir de ahí restará por comprobar si el club turco sigue adelante en su intención de acometer el fichaje o por el contrario se retira.

El jugador siempre ha mostrado su alegría por pertenecer a la gran familia mallorquinista y ya en 2023, en una entrevista concedida a Ultima Hora, sus declaraciones fueron contundentes en una entrevista donde se le preguntó por su futuro. «No es ningún secreto que a mi representante le llegan ofertas, pero mi idea es quedarme aquí hasta el final de mi contrato. He encontrado mi sitio. Estoy jugando, marcando y tengo buenos compañeros. Como futbolista y como persona, no quiero más. Mi idea es ayudar al Mallorca a que siga en Primera y a entrar en Europa en los próximos años. Eso sería genial. No pasa siempre y que el club pudiera hacerlo conmigo me encantaría».