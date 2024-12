Pablo Ortells, ante una nueva prueba de fuego

Los fastos navideños tocan a su fin y la realidad golpea de nuevo con fuerza en el Real Mallorca. Es un inicio de año intenso con la presencia del equipo en la Copa del Rey en el arranque de enero y la participación en la Supercopa de España. Deportivamente el equipo va viento en popa con 30 puntos en la Liga y un panorama muy favorable para cerrar la permanencia con calma durante la segunda vuelta. Es un panorama idílico que, sin embargo, tiene también alguna piedra en el camino.

El director deportivo Pablo Ortells se encuentra con otra nueva prueba de fuego en su etapa al frente de la administración futbolística del club con dos frentes abiertos y que urge cerrar para bien o para mal. En cualquier caso los dos son importantes, urgente y requieren de una rápida intervención por su parte. Toda demora juega en contra y más en estos tiempos de necesidad.

Estos últimos días se ha conocido el interés del Fenerbahçe por Vedat Muriqi, una asunto muy delicado que urge solucionar lo antes posible para pode afrontar el regreso a la competición sin sobresaltos. Será difícil porque el enemigo es el potente club turco que ha puesto el punto de mira en el atacante del Mallorca como sustituto de del delantero Youssef En-Nesyri, que se espera que se marche en enero tras aceptar una oferta de Arabia Saudí. Un escenario difícil de gestionar, aunque todo al final es cuestión de dinero.

A Ortells le toca ahora decidir si diez millones de euros son suficiente por un jugador de 30 años que termina contrato en 2027 o por el contrario tensa más la cuerda tratando de aumentar esta cifra. No es una situación de fácil solución porque resta por conocer que piensa el futbolista y si es partidario o no de salir. Si no quiere irse no hay problema, pero no será fácil porque el atacante sabe del potencial económico del conjunto turco y que puede estar ante su último gran contrato.

Esta situación no es nueva para el director deportivo del Mallorca, que años atrás se ha encontrado con situaciones similares con ofertas por importantes jugadores como la que tuvo Raíllo en su día de parte del Cagliari y que obligó al ejecutivo mallorquinista a maniobrar para que el jugador no se marchara. Lo consiguió. ¿Qué sucederá con Muriqi? Lo cierto es que su marcha dejaría un hueco difícil de llenar en la delantera y el club también se vería en la necesidad de acudir al mercado. Pero esto es ir un par de pasos por delante de una situación que se encuentra en su gestación.

El otro incendio es la renovación de Martin Valjent. Está enquistada y no avanza porque las pretensiones del futbolista no se ven colmadas. A partir de enero el central tiene ya carta blanca para decidir su futuro en una situación que sería mala para el Mallorca porque no ingresaría nada por él y además vería cómo un futbolista de mucho nivel y que ha progresado en la Isla pasa a engrosar otra plantilla profesional. Valjent y Raíllo forman una sociedad fiable en Primera División, pero será necesario dar un paso más por parte del club para atarlo definitivamente.

Muriqi y Valjent son dos de los grandes problemas que debe afrontar Pablo Ortells, una nueva prueba de fuego a las puertas de un mes de enero con muchos compromisos e intenso a nivel deportivo. Las próximas hora serán fundamentales para ir conociendo cómo se desarrollan los acontecimientos.