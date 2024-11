"La eficacia nos hará estar más cerca de la victoria este domingo«. Jagoba Arrasate ha analizado el duelo de la jornada 13 de La Liga ante el Atlético de Madrid desde el pragmatismo de estar »acertados de cara a portería", ha explicado en la sala de prensa de Son Moix. El Real Mallorca acude al duelo ante los colchoneros con la necesidad de reencontrarse con la victoria, pero el de Berriatua ha intentado contextualizar el partido. «Es importante porque es el siguiente. En casa hemos ido mejorando y hemos dado muestras de que somos muy fuertes en Son Moix. Hay que intentar hacer las cosas bien como contra el Rayo o los primeros minutos ante el Athletic», recuerda.

Atlético y Mallorca son los dos equipos que menos encajan de la competición. Ambos han recogido 16 veces el balón de la portería entre los dos. Sin embargo, los partidos de las dos escuadras no muestran lo mismo. «Será un partido abierto. Que se defienda bien no significa que sean partidos cerrados. De hecho, en todos los encuentros del Atleti hay alternativas para todo el mundo. Esperamos ver un buen encuentro», asegura. Sobre el rival, llega a Mallorca con la flecha hacia arriba tras su agónica victoria en el Parque de los Príncipes. «Llegan bien, su victoria en Paris les ayudará a venir con ganas y seguro que nos pondrán las cosas difíciles», menciona. Ante la dificultad que tiene enfrentarse al Atlético, Arrasate sabe lo que tienen que hacer sus futbolistas. "En casa tenemos que ser fuertes y no repetir los errores de Vitoria, donde estuvimos bastante mal. Confío en que dentro del partido podamos ir ganando los minipartidos que se suceden", avisa.

En las últimas semanas, tanto Larin como Muriqi han ido alternando titularidades, inlcuso han jugado juntos. La manera en la que Jagoba está alternando estas posiciones de ataque es una de las dudas para preparar cada partido. "Creo que son complementarios. El año pasado jugaron juntos en un 5-3-2 y este año lo están haciendo en u 4-4-2, pero no sólo ellos, incluso con Abdón«, enfatiza. Otra de las dudas nace en el centro del campo. »Lo hemos hablado muchas veces. Hay muchas combinaciones posibles en el once y más o menos van funcionando todas", sigue.

Arrasate tiene en Diego Pablo Simeone su particular bestia negra, pero el de Berriatua considera que las estadísticas en este caso sirven para poco. «Es verdad que es un entrenador que se me complica ante sus equipos, pero en un partido hay mil matices que tener en cuenta. En el último conseguimos ganar y espero que este domingo podamos repetir y sacar nuestra mejor versión», comenta.

Por otro lado, el Mallorca se presenta a la fecha con varias bajas. Toni Lato y Asano no podrán estar en la convocatoria para el partido de este domingo. «Esperamos que Takuma pueda ir entrando en las próximas semanas. Toni se hizo daño ayer y estará unas semanas fuera del grupo», explica. El partido del Atlético supondrá el último antes del parón de selecciones donde el conjunto bermellón pierde hasta seis efectivos. Para Arrasate, este parón supone un alivio porque es el último hasta marzo. «Por suerte estaremos un tiempo sin parar. La semana de selecciones es complicada porque estás pendiente de si juegan, si están bien, cuando vuelven...», insiste.

Por último, ha valorado de nuevo su elección por rotar en portería. "Tenemos dos porteros que me gustan mucho y creo que siempre están cumpliendo. Leo lo hizo bien en Vitoria, de los pocos. Es verdad que Greif está jugando algo más, pero está funcionando bien esta posición", comenta.