Simeone: «El Mallorca es un equipo muy fuerte»

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, subrayó que lo más importante en torno a la idea de juego del conjunto rojiblanco «es que la gente se sienta identificada con lo que hacemos», y confirmó la vuelta de César Azpilicueta y la baja de Marcos Llorente, a pesar de que ambos se incorporaron a la dinámica del equipo desde el jueves y completaron el entrenamiento de este sábado. «La idea se ve claramente desde hace doce años. Está claro que no podemos siempre rendir al máximo nivel porque hay veces que no podemos responder a lo que nosotros mismos nos exigimos. Hay una idea global de un equipo que trabaja en bloque y lo importante es que la gente se sienta identificada con lo que hacemos», dijo el técnico, este sábado, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Mallorca, el próximo domingo, correspondiente a la jornada 13 de la Liga EA SPORTS.

«Representar al Atlético de Madrid y ponerse la camiseta nos produce una grandísima motivación juegues contra quien juegues y eso es lo que siempre quisimos retransmitir desde que llegamos al club y no me muevo de esa línea», añadió. El equipo madrileño llega tras vencer ante el Paris Saint-Germain, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, por 1-2 gracias a un tanto del argentino Ángel Correa en el último segundo del partido.

Sobre la situación de Azpilicueta y Llorente, el argentino expresó: «Cesar viajará. Llorente está muy bien, pero los médicos han decidió que no viaje por precaución y es una lástima que no lo podamos tener. Lo perdimos desde hace bastante tiempo y necesitamos a la energía que nos da». Llorente se retiró lesionado tras sentir un pinchazo en el muslo derecho en el duelo de la jornada 2 de la Liga de Campeones frente al Benfica, el pasado 3 de octubre, y Azpilicueta, en el partido ante el Rayo Vallecano, en la jornada 6, por unas molestias en la pierna izquierda que le han hecho perderse los últimos diez encuentros, pero entrará en la convocatoria.

Sobre su rival, el Mallorca, Simeone se deshizo en elogios: «Mañana nos vamos a enfrentar a un rival que juega muy bien, que es valiente y que tiene muchas herramientas que está demostrando para estar en la posición en la que está en Liga (8º). Como local se hace muy fuerte, y sabiendo todo eso, intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño» «Es un equipo que juega muy bien, que defiende bien con muy pocos goles en contra, con una idea clara con un 'míster' (Jagoba Arrasate) que lo ha trabajado muchos años en el Osasuna y ahora lo representa muy bien en el Mallorca. Tiene muy buen juego aéreo y sabe defender con bloque bajo para contragolpear en transiciones rápidas aprovechando su velocidad por las bandas», completó el técnico que ensalzó la figura de Nahuel Molina. «Siempre esperamos lo mejor de cada uno. Es verdad que ha crecido desde lo posicional en su juego y nos permite atacar y defender con más gente, y sobre todo, con velocidad. Esperemos que pueda mantener esta regularidad que siempre lo más importante para todos los futbolistas», afirmó.

Al ser preguntado sobre Sorloth, el 'Cholo' destacó que lo ve «muy bien» y que no haya jugado frente al París Saint-Germain el miércoles, «no cambia nada» y subrayó que tienen una plantilla en la que siempre que alguien se quede fuera, va a parecer que le pasa algo. «Creo que tenemos una plantilla que siempre el que quede afuera va a parecer que le pasa y no pasa nada hay una elección de los futbolistas que creemos que le pueden hacer bien al partido y que pueden llevar al partido a donde le pueden hacer daño al rival. Unos días juegan más uno, otro otro y no vamos a cambiar eso que hemos manejado siempre», explicó