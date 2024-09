Jagoba Arrasate estará este martes muy pendiente de la llegada de Vedat Muriqi. El delantero del Real Mallorca fue uno de los grandes protagonistas del encuentro que disputó este lunes su selección, Kosovo, contra Chipre correspondiente a la Liga de Naciones. El atacante bermellón anotó dos goles de los cuatro que consiguió marcar su equipo. Sin embargo, en el tiempo de descanso, el punta pidió el cambio por una lesión. Las primeras informaciones que apuntan desde Kosovan Football indican que el futbolista solicitó el cambio, inicialmente, «por una lesión menor tras una colisión con el portero Bekaj al final de la primera mitad».

Este mismo portal indicaba también que el jugador «era duda para empezar ayer noche tras sufrir una lesión en el partido contra Rumanía. A pesar de ello, siguió adelante y fue titular». De hecho, en el minuto 45 fue sustituido por su compañero Rrahmani. El jugador ya se lesionó el curso pasado en uno de los últimos encuentros que jugó con su selección y que le mantuvo mucho tiempo de baja sin poder jugar con el Mallorca, ha vuelto ahora a sufrir una nueva dolencia en un partido internacional. Cuando llegue en las próximas horas a Palma se valorará el alcance de la misma, si bien las noticias apuntan a que se trata de un nivel de gravedad bajo, aunque en caso de Muriqi la prudencia en cualquier diagnóstico debe esperar a que pise suelo balear.

En este partido ante Chipre, Muriqi abrió el marcador en el minuto 9 anotando de penalti. El segundo tanto lo ha marcado a los 21 minutos.Y es que la enfermería en estos momentos preocupa y mucho a Jaboba Arrasate ya que hay varios jugadores importantes con molestias y con los que no puede contar de cara a al próxima jornada. Dos de ellos son Maffeo y Mateu Morey, circunstancia que obligará a Valery a tener que variar su posición inicial y actuar de lateral en el encuentro que se disputará esta próxima jornada en Son Moix.

Mala experiencia

Muriqi ya tuvo una mala experiencia con Kosovo en forma de lesión y concretamente fue el pasado 12 de noviembre de 2023 cuando tuvo que abandonar un partido con su equipo aquejado de molestias musculares.

El futbolista no volvió a los terrenos de juego hasta 2024 y estuvo algo más de dos meses sin poder participar con el primer equipo dirigido en su momento por Javier Aguirre. Ahora vuelve a lesionarse de nuevo y resta por comprobar el alcance final de la lesión y si esta será o no lo suficientemente grave para que se pierda el importante encuentro del sábado frente al conjunto amarillo y el siguiente frente a la Real. Por el momento existe preocupación, pero hay que esperar acontecimientos. El técnico bermellón ha programado cinco sesiones de entrenamiento, tres de ellas a puerta cerrada, y dos abiertas los primeros 15 minutos a los medios de comunicación. Este lunes el técnico vizcaíno dirigió la primera de las sesiones de trabajo que no completaron Javi Llabrés, Mateu Morey, Samu Costa y Martín Valjent con molestias físicas. Tampoco estuvieron presentes los internacionales Takuma Asano, Cyle Larín el propio Vedat Muriqi y Omar Mascarell.

El Mallorca quiere elevar sus prestaciones como local en Son Moix después de dos empates en casa ante el Real Madrid y el Sevilla. Frente al conjunto blanco logró un punto de mucho mérito por tratarse del un trasatlántico como el once de Ancelotti y frente al Sevilla tuvo el triunfo en el bolsillo, pero la oportunidad clara de Marc Domènech no se pudo materializar. Tras la victoria en el campo del Leganés viene ahora otra oportunidad para elevar el número de cinco puntos que en estos momentos tiene en su casillero. Un triunfo que seguiría dando tranquilidad de cara al futuro ya que afronta un mes de septiembre con muchos partidos, incluso entre semana, como el que tiene que afrontar contra la Real Sociedad. El partido frente al conjunto de Marcelino García Toral se disputará el próximo sábado a las dos de la tarde en el estadio de Son Moix. El club confía en que pueda darse una buena entrada.