El emotivo mensaje de Abdón a la afición mallorquinista: «Moriré a vuestro lado siempre»

Abdón Prats, el delantero del Real Mallorca, ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la reciente derrota en la final de la Copa del Rey. A pesar del revés sufrido en el campo, Prats ha destacado el apoyo incondicional de los aficionados, a quienes considera el corazón que hace latir al club.

«Esta la perdimos, pero me siento campeón con todo lo vivido el sábado a vuestro lado, como uno más», expresó el futbolista, reconociendo el esfuerzo y la entrega tanto de sus compañeros como de los seguidores del equipo.

Con un tono de ánimo y esperanza, Prats alentó a sus seguidores, instándolos a no perder la fe incluso en momentos difíciles. «Aunque estéis cabreados respondéis, aunque el camino sea difícil, llegáis. Sois lo mejor que tiene este club», afirmó el jugador.

«Nunca podré apreciar lo que hacéis por el club, por nosotros y por mí personalmente. No sé qué decir, me quedo sin palabras, esto no se paga con nada como os podéis imaginar. Eternamente agradecido y nunca lo olvidéis, moriré a vuestro lado siempre», sigue el delantero.

Sou el cor que feis bategar aquest club, els que ens fa posar el pèls de punta a les grans fites i no tans grans.



Aquesta l’ hem perduda, però jo em sent campió amb tot el que vaig viure dissabte al vostre costat, com un més. pic.twitter.com/5kvuhpRZnq — Abdón Prats (@PratsAbdon) April 8, 2024

El mensaje concluye con una declaración de amor hacia el club y a la afición mallorquinista: «Sois los mejores, y sí, os amo con locura. ¡Visca el Mallorca ahora y siempre!». Con estas palabras, Abdón Prats reafirma su compromiso con el equipo y su gratitud hacia los aficionados, demostrando una vez más su profundo amor por el fútbol y por el Mallorca.