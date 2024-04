El Govern recibirá a los subcampeones de Copa

La derrota del Mallorca ante el Athletic en Sevilla ha convertido a los hombres de Javier Aguirre en subcampeones de Copa. El hecho de no haber conseguido el trofeo motiva que no se lleve a cabo, como es lógico, ningún tipo de celebración porque los subcampeonatos no se celebran.

Sin embargo, la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, recibirá este lunes a las 18:00 horas en la sede del Consolat de Mar al conjunto bermellón con el fin de agradecerle el enorme esfuerzo realizado en la final de La Cartuja. Prohens acompaño al equipo durante este fin de semana en Sevilla y estuvo también disfrutando de la Fan Zon mallorquinista las horas previas al inicio de la final. Anteriormente, el pasado viernes, presentó también el acuerdo de patrocinio entre ambas entidades. El Mallorca y el Govern de les Illes Balears anunciaron en las horas previas al choque en La Cartuja un acuerdo de patrocinio para las próximas dos temporadas. Esta colaboración, que cuenta también activamente con el Consell de Mallorca a través de la Fundación Mallorca Turismo, se visualizará principalmente en el pantalón de la equipación de juego del primer equipo. Este lunes la primera plantilla del Mallorca recibirá el merecido homenaje institucional por haber luchado como lo ha hecho en toda la Copa del Rey y por dejar el nombre de la Isla y del club en todo lo alto. La cita será este lunes a las 18 horas en el Consolat de Mar, sede del Govern Balear.