Uno de los grandes protagonistas en la Copa del Rey esta temporada tiene un nombre propio, el de Abdón Prats Bastidas (Artà, 1992). El futbolista mallorquín ha seguido amplificando su leyenda ante la hinchada bermellona. Autor de goles imposibles y portador del bigote más carismático del fútbol español, el nueve aumentaba la colección de los grandes momentos de su museo particular con un doblete en cuartos de final que le señalaba ya como uno de los futbolistas de referencia de esta edición de la Copa del Rey y que lo ha situado al frente de los máximos artilleros del Real Mallorca en la historia de la competición.

Titular en todas las rondas del torneo, como José Manuel Copete, terminó de encumbrarse durante el partido frente al Girona con el que la Copa del Rey volvía a Palma dos años después. Fue él quien tiró del ataque del RCD Mallorca de camino a las semifinales. Reventó a la defensa catalana incomodada desde el primer minuto por su energía, y agujereó en dos ocasiones la portería de Juan Carlos antes del descanso. Primero con un golazo que llevaba tatuado su sello y después con un penalti que dejaba al equipo a una altura inalcanzable para el conjunto de Míchel Sánchez. Una representación que la grada recordará con los años. Como el gol del ascenso ante el Deportivo en plena Nit de Sant Joan, como su chilena en el campo del Almería o como el agónico tanto contra el Rayo Vallecano que apartó al equipo de un descenso casi seguro a Segunda.

Con el doblete ante el Girona, Abdón se acomodaba entre los máximos goleadores de la Copa del Rey 2023-24. El mallorquín que ya había marcado al Burgos en El Plantío tras endosarle un hat-trick al Boiro gallego en la primera ronda, ha anotado un total de seis tantos en las siete confrontaciones en las que ha intervenido. Los mismos que Anastasios Douvikas, apeado e cuartos con el Celta, y Asier Villalibre, punta del Athletic y rival en la final de Sevilla.

Abdón Prats celebra uno de sus goles al Girona en el partido de cuartos de final. El delantero de Artà ha sido decisivo en la Copa del Rey.

Abdón y su bigote son ya historia de la Copa del Rey, el torneo en el que el club balear se siente más a gusto. En total ha marcado 13 dianas en la competición vistiendo de rojo y negro, superando los 11 de Rolando Barrera y los 10 de Hassan Fadil, ambos en la década de los ochenta. En ese sentido, el mallorquín se estrenaba contra el Valladolid en la temporada 2018-19, aunque antes había rubricado otros siete tantos durante sus etapas en el Burgos y el Mirandés. En total, 18 como profesional. Si hablamos solo del Real Mallorca, con este puñado de dianas de las que presume en la Copa del Rey ya ha celebrado más de cincuenta con la camiseta del primer equipo desde su debut en el año 2011, aunque la mayoría de ellos los ha anotado desde que Javi Recio lo trajo de vuelta al club en el verano de 2017.

«Desde que acabamos el partido contra el Villarreal me centré en esta noche», contaba Abdón en los medios del club tras el partido contra el Girona, aún con la adrenalina en el cuerpo. «Cuando nos tocó jugar en casa sabía que iba a ser muy especial y así ha sido. Conozco estas tardes-noches y había una luna espectacular, como la Nit de Sant Joan. Soy muy feliz de que nos podamos ilusionar así con nuestra gente. Es algo mágico. Antes de salir al campo me he emocionado un poco», confesaba antes de reivindicar el papel del Mallorca en esta Copa del Rey. «Si estamos concentrados es difícil meternos mano y se ha demostrado. Da igual el rival al que nos enfrentemos», sentenciaba en aquel momento. «El compromiso que tenemos viene desde el año 2017. Se creó una muy buena base y el club ha hecho un trabajo espectacular desde entonces», repetía entonces para destacar la fórmula del éxito.

Abdón Prats, que no pudo repetir en el doble duelo de semifinales contra la Real Sociedad, se enfrenta ahora al partido de su vida. Superviviente de la plantilla que jugó en Segunda B, la vida en el equipo bermellón nunca ha sido fácil. Si hay futbolistas a los que se les exige reivindicarse continuamente, uno de ellos es Abdón. A base de sufrimiento y goles, muchos de ellos decisivos, Abdón se ha ido abriendo camino ante todos. El Dimoni d’Artà, uno de los iconos más contundentes del Real Mallorca de estos días, tiene la posibilidad de cumplir el gran sueño de su carrera y levantar al cielo de Sevilla el primer título de su carrera defendiendo el escudo de su corazón. La Cartuja le reclama.