Aguirre vaticina que el Real Mallorca va «a sufrir» en Mestalla

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Real Mallorca, ha afirmado que su equipo tiene que «intentar hacer su juego» en Valencia, donde va «a sufrir, seguro», remarcó en la rueda de prensa previa a la visita de lo bermellones este sábado a Mestalla.

«Es un partido complicado. El Valencia es un rival ágil, con mucha juventud y calidad. Su entrenador, el Pipo (Baraja) lo está haciendo muy bien, así que tenemos que intentar hacer nuestro juego para seguir sumando puntos», aseveró Aguirre en la rueda prensa previa al partido de la trigésima jornada de LaLiga.

A solo ocho días de la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao en el estadio de La Cartuja de Sevilla, el «Vasco» explicó que «entre todos» han podido sustraerse a la euforia desatada entre los aficionados de la isla para estar presentes en la capital hispalense. «Siempre hemos sabido separar las dos competiciones. En este caso ha sido más difícil sustraer al jugador de su entorno por sus compromisos familiares de entradas y viajes en avión o barco», admitió el técnico mallorquinista.

También, en ese contexto, aseguró que está muy centrado en la visita a Valencia y que empezará «a pensar» en la final contra el Athletic una vez finalizado el partido ante el conjunto che «en el avión de regreso» a Palma.

Aguirre, tras confirmar que el central eslovaco Martin Valjent será baja en Mestalla por problemas musculares, y que los internacionales Vedat Muriqi (Kosovo), Cyle Larin (Canadá) y Predrag Rajkovic (Serbia) regresaron sin contratiempos físicos tras el parón de las selección, se refirió la renovación del centrocampista Antonio Sánchez.

«Felicité a Antonio. La ampliación de su contrato (hasta 2027) me parece un gran acierto para ambas partes. Me alegro que haya demostrado que yo estaba equivocado al decirle (el pasado verano) que no iba a tener muchos minutos porque tenía a cuatro volantes. El chico se quedó y ha respondido como un jabato», valoró Javier Aguirre.