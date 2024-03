Son del Athletic y residentes en Mallorca y en la final de la Copa del Rey de Sevilla tienen clara la victoria de los suyos. La mayoría sólo contempla el triunfo rojiblanco, pocos sienten que la decepción será menos si el éxito es bermellón y la minoría asegura que ganarán pase lo que pase. Sus porras dan como vencedor al equipo de Ernesto Valverde y encumbran a Nico Williams como el protagonista de un encuentro que muchos de ellos tienen previsto vivir en La Cartuja y que aguardan con gran ilusión.

María Sánchez, Chano Garrido, Víctor Alarcón, Luis Anaya, Fernando Barturen, Alfonso Macías, Koldo Alonso y Sergio Pereda dan forma a la representación de los ‘Leones’ en Mallorca reunidos por este periódico en el restaurante La Lianta de Palma para pulsar el sentimiento Athleticzale en plena cuenta atrás hacia el duelo del 6 de abril, una fecha en la que sueñan romper su sequía de 40 años sin títulos en el torneo del KO y la Gabarra vuelva a surcar la ría de la capital vizcaína.

A más de 800 kilómetros de su tierra natal y en muchos casos después de décadas afincados en la Isla, todos han transmitido su pasión por unos colores a sus hijos y nietos a pesar de la tentación que pueda representar hacerse del Mallorca, el Madrid o el Barça estando lejos de casa.

Luis Anaya posa con la camiseta de Julen Guerrero.

Luis Anaya nació en Murcia, pero se inclinó por el Athletic cuando de pequeño jugaba como extremo izquierdo y sentía admiración por Chechu Rojo. Una vez en la Isla mantuvo su pasión por los ‘Leones’ y se la contagió a su familia, incluidos sus nietos. Guarda como un tesoro una camiseta de Julen Guerrero y cree que los de Valverde ganarán 2-1, pero asegura que verá la final «tranquilo y relajado» por su simpatía hacia el Mallorca.

Imagen de Chano Garrido, que ejerció de anfitrión del reportaje en el restaurante La Lianta.

Chano Garrido, propietario del restaurante La Lianta en Palma, es precisamente de la tierra de Julen Guerrero, Portugalete, pero lleva 27 años en Mallorca, donde sus tres hijos comparten el sentimiento athleticzale. «Había uno que se desviaba y un día en San Mamés cuando sonaba el himno se giró hacia mí y me dijo ‘papá, ya sé de qué equipo soy’», recuerda con orgullo al mismo tiempo que asegura que estará en Sevilla con entrada o sin ella.

El teniente fiscal de Baleares, Adrián Salazar, vaticina un 2-0 para el Athletic en la final.

Un año más, 28, acumula en tierras mallorquinas Adrián Salazar, que hace apenas una semana fue nombrado Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. No podrá estar en Sevilla por trabajo y espera celebrar el título del Athletic junto a amigos y allegados a una sociedad gastronómica.

Sergio Pereda cree que Beñat Prados será el hombre de la final.

Sergio Pereda es de Getxo y recuerda que «el Arenas tiene más títulos que el Mallorca». La de Sevilla será su primera final, aunque tiene intacto el recuerdo de Zubizarreta levantando la Copa en el 84. «No prefería a la Real Sociedad en la final, pero Aguirre me parece un entrenador muy listo que sabrá poner las cosas muy difíciles», opina.

Alfonso Macías ansía acabar con una espera de 40 años sin celebrar un título de Copa del Rey.

A Alfonso Macías, de Bilbao y desde el 2000 en Mallorca, le daba igual el rival en una final que vivirá desde casa porque no le gustan las aglomeraciones y su único deseo es que el Athletic «gane de una vez porque son 40 años de espera». «Dolerá un poco menos si gana el Mallorca, pero la decepción será la misma», admite.

Koldo Alonso ni se plantea una derrota del Athletic y prevé un 4-0 para los de Valverde.

«Me dolerá igual si perdemos la final, pero el Athletic está jugando muy bien y no me lo planteo», dice Koldo Alonso, que hubiera preferido tomarse la revancha con la Real Sociedad. «El Athletic, que será la primera final que juegue sin la mochila de la historia reciente, sólo contra el Madrid no sería el favorito. No es un menosprecio, pero por su forma de jugar el Mallorca es un dolor de muelas», analiza.

Fernando Barturen ya lo tiene todo programado para estar en Sevilla el 6 de abril.

«Si no gana el Athletic, que gane el Mallorca porque es mi segundo club», dice Fernando Barturen, que dice que «en el trabajo tendré que aguantar a los compañeros hasta que me jubile si no gana el Athletic».

María Sánchez cree que en caso de perder con el Mallorca sería la misma decepción, aunque cree que la final contra los bermellones será «más fácil» que contra la Real.