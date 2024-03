Aguirre lo tiene claro: Prohibido pensar en la Copa

Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, manifestó al final del encuentro ante el Granada (1-0) que situarse con 30 puntos es muy importante, pero recordó que no es una distancia todavía que dé para relajarse y hay que seguir luchando para sumar más puntos hasta asegurar la permanencia. Indicó también que todavía el equipo no puede pensar en la final de la Copa del Rey porque hay un encuentro de liga antes, el que se jugará en Valencia tras el parón liguero. Del choque ante el Granada destacó el cambio de sistema al descanso y el trabajo en general del equipo en un encuentro complicado. «Ellos jugaron muy bien, nos presionaron, no permitieron conectar con los interiores y no ganábamos ni arriba ni abajo la segunda jugada. Morlanes tras el descanso le da otro tiempo al partido y con doble pivote y línea de cuatro, mejoramos. Me sobraba un central, Boyé de media punta y mi central no tenía referencias y nos empezó a complicar. Nos retrasamos mucho a Mascarell y en fin, al final la entrada de Morlanes y la línea de cuatro cambian el partido», dijo el técnico del Mallorca.

El Mallorca está a ocho puntos del descenso, una diferencia notable, pero no definitiva. «Es cierto que dimos un paso importante, pero peores cosas he visto, un equipo mío faltando ocho partidos perdió en un campo de un rival que estaba ahí con nosotros, nos pasaron por encima y nos superaron en la tabla y su entrenador dijo: ‘ya estamos preparando la próxima temporada en Primera’ y perdieron todos los demás partidos y se fueron a Segunda. El Granada mismo nos metió seis aquí y me vi en Segunda, pero nos mantuvimos. Es muy difícil hacer cuentas y valoraciones de números. La distancia no es definitiva, con treinta puntos no te alcanza», recordó Aguirre. Sobre las ocasiones falladas por el Mallorca, el técnico insistió en el punto más delicado del Mallorca. «El déficit que tiene este equipo está en el área rival, no tomamos buena decisiones, no hacemos técnicamente lo correcto y esto nos condena mucho. Es donde más énfasis he puesto, es donde peor estamos en ese último tercio. Hay que señalar al portero del Granada, fue muy completo y nos privó de un par de goles más. Lo intentamos. Se coordinaron todos, el equipo está en buena dinámica y ojalá nos dure de aquí a final de temporada» Aguirre lo tiene claro, por ahora en el vestuario está prohibido pensar en la final. «No hay que relajarse, ni pensar en la Copa. Hay que pensar en Valencia, hay un espacio que es este alto de las selecciones, pero me centro en Valencia cien por cien porque con 30 puntos no te alcanza y estás jugando con fuego, hay que ir piano, piano», recordó. Sobre el partido de Radonjic, el entrenador le tiró de las orejas. «Radonjic pierde dos balones, está adaptándose al fútbol español y hay que hacerlo de la línea de medios hacia adelante, para atrás hay que dar el pase de seguridad y no complicarse. Está entrando. Es alguien distinto te da cosas desde el banquillo, pero por poco nos compromete con un balón». Sobre Darder, dijo: «A Darder y Larin los veo mejor, totalmente adaptados, si juegan o no es culpa del entrenador, no de ellos. Entrenan muy bien. Estoy muy contento con Sergi y encima tiene esa varita para tirar en el corner y el penalti de la victoria».