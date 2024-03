El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, no cree que el encuentro de este sábado (Son Moix, 14.00 horas) contra el Granada sea una final para su equipo, pero sí un partido «muy, muy importante» por la incidencia que puede tener en la clasificación y la carrera por la salvación, que se ha ido apretando tras los últimos resultados.

«Si pensamos que porque llevamos más puntos o por llegar a una final lo vamos a tener más fácil, mal haríamos», explicaba este viernes Javier Aguirre. «Si se ha de ganar, se ha luchar y se ha de jugar mejor y meter un gol más. Es un partido trampa porque los puntos y la clasificación no reflejan el juego del Granada. Juegan muy bien al fútbol. Me encanta Boyé, por ejemplo. Y tiene jugadores que triangulan muy bien con la pelota. Ganaban al Barça con tres goles y con dos a la Real, sometiendo a ambos equipos. Y eso no es nada fácil», avisaba.

Para el Mallorca será el último partido en casa antes de la final de la Copa del Rey, ya que la semana que viene el campeonato se detiene para atender a los compromisos internacionales y después el conjunto balear visitará Mestalla. «El Cádiz (juega este viernes contra la Real Sociedad) nos puede meter un poco de presión. Sería bueno irnos con tres puntos a la fecha FIFA. Lo del Granada no es definitivo, no es una final, pero sí muy, muy importante», reconocía Aguirre.

El técnico mexicano del Mallorca asegura que no ha utilizado el 2-6 encajado contra el Granada hace dos temporadas para preparar este encuentro. «No lo he tocado. Es cierto que uno de mis colaboradores me lo sugirió y también es cierto que lo mandé a volar», bromeaba.

Aguirre también asegura que está haciendo todo lo posible por mantener aislada a la plantilla de todo lo que tiene que ver con los preparativos de la final de la Copa del Rey contra el Athletic. «La ilusión de la gente en la calle es sensacional y no podemos acotarla o limitarla. Pero aquí pensamos solo en el Granada y toda nuestra energía está depositada ahí porque es muy importante. Si en su casa los jugadores piensan en otra cosa no puedo llegar hasta ahí, pero vamos a seguir compitiendo como hasta ahora. Competiremos centrados en el Granada».