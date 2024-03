Mallorquinismo por tierra, mar y aire

El mallorquinismo hierve. Desde hace una semana, miles de aficionados buscan la manera de llegar a Sevilla para colorear una mitad del estadio La Cartuja en la próxima final de la Copa del Rey. El partido contra el Athletic del día 6 de abril se ha convertido en una obsesión para una hinchada que llevaba más de dos décadas esperando la hora de volver a pelear por un título.

A diferencia de los seguidores del Athletic, que han fijado su objetivo en conseguir entradas para ver la final, lo que preocupa a estas hora a la mayoría de aficionados del Mallorca es la manera de cubrir los casi 800 kilómetros que separan la Isla de Sevilla y hacerlo, a ser posible, a un precio asequible. Una tarea en la que llevan días trabajando sin descanso el Moviment Mallorquinista y la Unió de Penyes Mallorquinistes. La idea es desplazar al grueso de la hinchada por todos los medios posibles. Por tierra, mar y aire. Sin embargo, parece complicado cumplir con las previsiones iniciales y trasladar a veinte mil personas. Una situación que se va desbloqueando poco a poco y sobre la que todavía no se ha pronunciado el club balear, que aguarda a la reunión que mantendrá este jueves con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para poner en marcha la maquinaria organizativa. En ese encuentro, en el que estará el presidente Pedro Rocha, se aclararán el número exacto de localidades que le corresponden a cada equipo y su precio.

A la espera de que el Mallorca dé un paso al frente en esa dirección, la oferta de viajes se va ampliando a modo de goteo y este martes tanto el Moviment como la Unió ponían sobre la mesa nuevas alternativas. En el caso de los primeros, ofrecían a través de Veloviajes un paquete de doscientas plazas a un coste más accesible de los que habían salido hasta el momento. En él se incluye el desplazamiento en barco hasta Valencia y dos noches de hotel en Granada desde 155 euros, pero no los traslados a Sevilla ni las entradas para el partido. Lo que sí se contempla es la posibilidad de embarcar un coche por 200 euros.

En cuanto a la Unió de Penyes, ofertaba poco después la posibilidad de llegar a Sevilla el día del partido por 290 euros. Todo ello en un paquete que agotaría todas sus plazas en pocas horas y que incluye vuelos a Madrid en tres franjas horarias distintas, el desplazamiento en autocar hasta la ciudad andaluza, más asistencia de guía y seguro.

Durante los próximos días irán apareciendo nuevas posibilidades para los mallorquinistas que todavía no han podido definir su plan de viaje, que son la mayoría. La afición rojinegra, que no participa en una final desde 2003, no quiere empezar el partido contra el Athletic en desventaja ni en el campo ni en la grada y seguirá apretando en las próximas semanas.