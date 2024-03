Javier Aguirre avisa: «La situación en la Liga es comprometida, no nos podemos despistar»

Javier Aguirre ha tenido más trabajo de lo habitual esta semana. Además de preparar el partido de este domingo contra el Girona (Son Moix, 18.30 horas), el entrenador del Real Mallorca se ha visto obligado a reconducir al equipo tras su clasificación para la gran final de la Copa del Rey y enterrar la euforia para recordarle a sus futbolistas la necesidad de avanzar terreno en el campeonato regular. «Creo que lo conseguimos. Puse mucho énfasis en eso porque lo que nos da vida es la Liga y no estamos para tirar cohetes. La situación es comprometida y no nos podemos despistar. Mi discurso se basa en eso», explicaba este sábado el técnico mexicano.

Aguirre cree que hasta este domingo no sabremos cuál es realmente el peaje que debe pagar el Mallorca por lo vivido esta semana. «Me preocupa lo físico porque en lo anímico el equipo está centradísimo, se sabe asilar y se blindó», asegura. «La Liga es la que nos permite disfrutar de lo otro y no estamos en una posición cómoda. Sí vamos a estar al cien por cien físicamente, pero el partido contra la Real Sociedad acabó tarde y no fuimos a entrenar al día siguiente. Veo bien a los jugadores, pero mi experiencia me dice que después de 60 o 70 minutos perderemos gente y habrá que agotar los cinco cambios. Será un partido largo y el Girona, además, te hace correr mucho. Es una mera intuición basándome en mi experiencia», decía el técnico bermellón.

Con las bajas de Pablo Maffeo por lesión y Siebe Van der Heyden, por sanción, Aguirre espera a un rival enorme y un encuentro muy diferente al de la primera vuelta en Montilivi. «Allí nos pasaron por encima y no podemos cometer los mismos errores. No entramos bien al partido, perdimos la esencia. La primera parte nos vapulearon. En la segunda estuvimos algo mejor, pero es que ellos levantaron el pie. Será muy distinto. No les daremos tantas facilidades, sobre todo en el ultimo tercio del campo. Aquel día no hicimos bien las cosas defensivamente», aclaraba.

«El Girona está estupendo», añadía Aguirre. «Están con la flecha hacia arriba, peleando por la Liga con mucho orgullo e ilusión y vienen a por todas. Debemos estar muy alerta desde el minuto uno. Hay que darle la importancia que tiene al rival», concluía.