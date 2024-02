Imanol Alguacil quiere entrar «en la historia a lo grande» con la Real

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, reiteró este lunes que la final que vencieron de la Copa del Rey 2019-2020, que se disputó en 2021 por la pandemia, es «como si no existiera», por «eso ya es pasado» y «no se vive de la historia», asegurando que «ahora es el momento de entrar en la historia a lo grande».

«Máxima ilusión, sabiendo que todavía no se ha conseguido nada. No hace mucho jugamos unas semifinales que tuvimos el acierto de poder solventar y llegar a la final, pero esa para nosotros es como si no existiera. Estamos enfocados en esta, es pasado, y lo que queremos es afrontarlo con la máxima ambición e ilusión», afirmó en la previa de la ida de semifinales ante el Mallorca de este martes (21.00).

Precisamente, sobre el conjunto bermellón, destacó «a su entrenador», Javier Aguirre, por el que mostró «admiración». «Le tengo gran estima, se lo merece, es un entrenador top, que lo ha demostrado, que se ha adaptado con el paso de los años y ojalá, como digo siempre, que yo llegue a hacer la mitad de la carrera que ha hecho él. Todo el respeto y máxima admiración por los equipos de Javier», elogió.

«Espero al Mallorca que maniató al Girona, que fue capaz de generarle muchísimas situaciones de gol al equipo más en forma de la Liga, en Copa está en semifinales por méritos propios. Me espero un rival complicadísimo, que está en un gran momento de forma, sobre todo en Copa, que va a poner toda la carne en el asador, va a ser muy complicado», agregó sobre su rival.

Aunque es la primera ronda del torneo a doble partido, Alguacil advirtió de que lo que «ha dado éxito» a la Real «es afrontar cada partido como si fuera una final». «Es lo que nos va a poder estar vivos en la eliminatoria, si mañana salimos al campo pensando que hay un partido de vuelta, ya lo empiezas a perder», avisó. «Vamos a afrontarlo mañana pensando que es el último, no vamos a cambiar, sabiendo que luego durante el partido habrá fases en las que seguramente, dependiendo del resultado y cómo va a ir el partido, tengamos que estar mirando, sabiendo que hay otro partido de vuelta», puntualizó.

Y Alguacil intentó por todos los medios no hablar de la final que disputaron y ganaron en 2021 para levantar el trofeo copero, porque ya «no existe». «Mañana también es una oportunidad histórica, así que nos enfrentamos dos equipos que solo piensan en llegar a la final, pero para eso hay que jugar los dos partidos, no hay duda de que los dos nos jugamos mucho y es una situación histórica», dijo. «Para nosotros es como si no hubiéramos jugado esa final, lo que queremos es jugar esta y lo afrontamos pensando que es la primera vez que tenemos esa oportunidad, para seguramente estar mucho más cerca de poder jugar esa final. Eso ya es pasado, es historia, no se vive de la historia y del pasado y sí del presente», defendió.

Alguacil insistió en que plantea las semifinales como sino hubieran jugado esa final en 2021, porque «no tiene nada que ver» y «eso ya es pasado». «Es historia y lo que nos preocupa y ocupa es el presente. Es ahora el momento en el que podemos entrar en la historia a lo grande», comentó ilusionado.

«Hemos tenido durante otros años momentos en los que el equipo siempre ha sido reconocido porque se le han hecho muy pocas ocasiones. Esta temporada empezamos recibiendo más ocasiones, pero hemos tenido tiempo de corregir. Creo es que es la Real más competitiva de los últimos años, incluso compitiendo cada tres días. Es un equipo difícil de batir, compite en todos los partidos, da igual contra qué rival», sacó pecho.

Finalmente, Alguacil confirmó que Take Kubo y Hamari Traore, ya de regreso de la Copa Asia y África, están «con ganas, con ilusión» de participar en las semis. Mientras que Becker, Odriozola y Carlos Fernández son bajas, con las dudas de Elustondo y Oyarzabal.