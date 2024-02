Radonjic no entra en la lista por problemas burocráticos

Nemanja Radonjic no debutará con el Real Mallorca en San Mamés. El extremo serbio, que se desplazó a Bilbao con el resto de sus compañeros con la intención de vivir sus primeros minutos como bermellón, se ha quedado fuera de la convocatoria por problemas burocráticos. Aunque el jugador tenía el tránsfer provisional, no se ha podido completar toda la documentación para que obtuviera el OK de la Liga y finalmente vivirá el partido desde la grada. La siguiente oportunidad para ver su estreno será el próximo martes en Son Moix en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en Son Moix.

Cedido por el Torino hasta el final de la presente temporada con una opción de compra si se cumplen una serie de objetivos, Radonjic se convirtió en el segundo y último refuerzo del club balear en el mercado invernal que finalizó en la medianoche del pasado jueves, después del lateral Nacho Vidal. Después de una dilatada trayectoria en diversos equipos del continente (Estrella Roja, Olympique de Marsella, Benfica o Hertha Berlín), Radonjic optó por abandonar el Torino porque había perdido la confianza el entrenador y su intención para por recuperar la confianza con vistas a la próxima Eurocopa.