Pellegrini razona la salida de Borja Iglesias antes de viajar a Mallorca

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, anunció este viernes que su delantero Borja Iglesias no viajará a Mallorca, donde su equipo juega el sábado en la vigésima segunda jornada de LaLiga, porque «está cercana su marcha a Alemania», cedido al líder de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen.

El técnico santiaguino consideró en rueda de prensa que «es una gran oportunidad» para Borja Iglesias, quien no ha marcado en la presente Liga, ir «a un equipo que está jugando por ganar en Alemania». «Le hacía bien un cambio de aire», dijo Pellegrini, quien añadió que por eso no se ha «opuesto a su salida en la medida de que haya un reemplazo y no se debilite el plantel».

Luis Ezequiel 'Chimy' Ávila, delantero argentino de Osasuna, es uno de los «muchos nombres con los que se especula en el mercado» para reforzar al Betis, según su técnico, aunque matizó que es consciente de que los fichajes «van en relación directa con las posibilidades económicas del club».

Aseguró, además, que «no se ha planteado la posibilidad» de repescar a Juanmi Jiménez, cedido al Al-Riyadh y cuyo préstamo negocia el Betis con el Cádiz. Pellegrini, que ha anunciado que también es baja por lesión para el encuentro en la capital balear el mediocentro Marc Roca, afirmó que el extremo brasileño «Luiz Henrique sí va convocado» pese a que se negocia su traspaso al Olympique de Lyon francés, pues desea «seguir contando con él cuando cierre el mercado», ya que «es un jugador muy importante».

«Lo de las ventas es un tema interno que tiene muchas aristas, depende de cuánto paguen y a quién podemos traer. Cada vez que debilitemos el plantel, debe ser para invertir. Lo que sí digo es que en estos momentos hay un plantel bastante limitado», sentenció el entrenador chileno.