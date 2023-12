El Real Mallorca respira en Son Moix

Con gol de Larin, con un recital de Rajkovic y con el empate anulado por el VAR al Sevilla. Así logró el Mallorca una sufrida victoria, la segunda del curso y la primera en Son Moix (1-0). Rompe la dinámica negativa el Mallorca, que por fin gana ante lo suyos y en fútbol lo que cuenta es eso.

El inicio del partido no fue un cuento de hadas. Más bien todo lo contrario. Los primeros ocho minutos dejaron un poso de máxima preocupación porque el Mallorca estaba desconectado.

El encuentro enfrentaba a dos equipos en crisis y en esta tesitura la falta de atrevimiento y el miedo a perder o a encajar suele prevalecer por encima de la creación. El once de Aguirre andaba con dudas y el Sevilla empezó inclinando de forma peligrosa el campo a su favor. A los tres minutos Ocampos finalizó una jugada de tiralineas del Sevilla, posiblemente la mejor de toda la temporada por parte del equipo andaluz. Empezó tocando en su área y en un par de pases trasladó el balón a los dominios de Rajkovic. Fue la primera oportunidad del Sevilla y también la primera parada del guardameta. El disparo del atacante sevillista lo despejó el portero con el pie a corner.

Pudo ser gol, pero no lo fue. A partir de ahí se encadenaron una serie de minutos de esos impertinentes donde el Mallorca metió la cabeza en el agujero y estuvo a merced del rival. Gudelj, que le tiene bien tomada la medida a Son Moix, lo intentó desde un tiro de larga distancia. Fuerte, con efecto, imparable si va a puerta. Salió desviado. Era el segundo aviso. Los primeros instantes eran un asedio y el Mallorca estaba a merced del peor Sevilla que se recuerda en mucho tiempo. Pero a partir del minuto ocho la tortilla empezó a cambiar. Había perdonado el once andaluz y el Mallorca intentó dar un paso adelante. Jaume Costa buscó a Larin en el interior del área y éste con el pie armado no llego al remate. Gudelj se avanzó lo justo para enviar a corner. Algo es algo.

El once de Aguirre debía empezar a jugar algo porque de lo contrario el partido sería una función demasiado larga, un ejercicio de resistencia numantina. Y pasó lo que en ocasiones suele pasar en el fútbol. No ocurre muchas veces, pero de vez en cuando suena la flauta. Una combinación de tiralíneas entre Darder, Dani y Samu Costa termina con la pelota en el interior del área para que Larín buscara posición de disparo y en el peor escenario posible, armara un chut que sorprendió a Dmitrovic. Locura canadiense, uno a cero y gol de Larin. Ha tardado dieciséis partidos en marcar, pero el hombre de los ocho millones y pico lo hizo por fin.

A partir de ahí el escenario para el once rojillo fue perfecto. Dio el balón al Sevilla y se olvidó de jugar tejiendo una tela de araña difícil de batir, pero no imposible. Lo consiguió el Sevilla en dos ocasiones, una en el minuto 36 con un cabezazo de Ocampos al que respondió Rajkovic con una gran parada y otra con un disparo de Junalu, que también despejó el portero. Rajkovic sostuvo al Mallorca en el marcador. Con uno a cero se llegó al descanso.

Tras el paso por lo vestuarios faltaba por comprobar cuál sería el plan de ambos equipos, aunque aparentemente las cartas estaban bastante marcadas. El Mallorca dio el balón al rival y el Sevilla lo aprovechó para generar oportunidades. Rajkovic seguía su festival particular salvando dos goles más. Salvó un uno a uno ante En-Nesyri y otro ante un cabezazo de Sergio Ramos, aunque la jugada fue invalidada. Pero la acción más polémica llegó a los 62 minutos cuando un desajuste en defensa acabó con un disparo desde la frontal de Pedrosa. El balón tocó lo justo en el codo de En-Nesyri y fue invalidad. Acciones que a favor son un milagro y en contra una injusticia. A partir de ahí todo era posible y con el partido abierto el Mallorca tuvo el dos a cero en una ocasión clarísima de Antonio Sánchez ante el portero, pero en su mano a mano se le llenó el horizonte de Dmitrovic.

Después tocó sufrir hasta el descuento y más allá. Se ganó en casa por fin gracias al gol de Larin, al recital de Rajkovic y a unos milímetros que le sobraron al codo de En-Nesyri.