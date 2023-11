El Real Mallorca tampoco puede con el Cádiz

El Mallorca sigue sin ganar y metido en su agujero. El equipo de Javier Aguirre firmaba este miércoles un desalentador empate en Son Moix, ahora contra un rival directo como el Cádiz, y permanece alejado de la victoria y rodeado por la oscuridad en un tramo crucial de la temporada. El conjunto andaluz se adelantaba por medio de Rubén Alcaraz y Abdón Prats, justo a las puertas del descanso, sellaba el que sería el gol de la igualada definitiva, tan escasa como decepcionante. Los baleares se quedan en la clasificación con diez puntos, dos por encima de la línea del descenso. Por si eso fuera poco, el duelo dejaba otras dos malas noticias al margen del resultado: las lesiones de Maffeo y Raíllo (1-1).

Catalogado como la primera final de la temporada en los dos márgenes del campo, el partido no estaba para regalos. Aguirre no se guardaba nada y le ponía al Mallorca el mejor traje posible. Aparte de Muriqi que lo contemplaba todo desde la grada junto a Kang In Lee, el mexicano volcaba sobre el tapete todo lo que tenía. Devolvía al once a Jaume Costa, a Maffeo, a Raíllo y a Larin y, a diferencia de otras jornadas, introducía en el navegador las coordenadas para que su equipo gobernara desde el principio y cerrara, por primera vez en lo que va temporada, las puertas de Son Moix.

Las llamas de la previa iban a alcanzar pronto el campo. El Cádiz, agazapado, respondón y todavía a la expectativa, hallaba una piedra de oro en el camino antes del primer cuarto de hora. Rubén Alcaraz aprovechaba un libre directo a 25 metros de la portería para sorprender a Rajkovic con un lanzamiento que caía a plomo, que congelaba el ambiente y que reventaba el guion soñado por los locales. Un giro totalmente inesperado. Un puñetazo en el hígado que obligaba al Mallorca e reinventarse entre el miedo y los nervios de verse al filo del barranco.

El Cádiz había llevado el encuentro al punto exacto que pretendía. El equipo de Sergio González, situado solo unos centímetros por encima del Mallorca en la parrilla del campeonato, podía permitirse un lujo con el que seguramente no contaba tan pronto: gestionar un cuerpo de ventaja y administrar la tensión de un rival tembloroso en un entorno sofocante. Con Iván Alejo vestido de camuflaje y embadurnado con las pinturas de guerra, el conjunto andaluz empezaba a desplegar su catálogo y a embarrar el encuentro. A cortar todos los suministros. A llenarlo de minas.

Al Mallorca se le acumulaba el trabajo. Tenía que aclarar sus ideas, arreglar las averías que sufre desde hace tiempo en ataque y, al mismo tiempo, remontar la corriente. Casi sobre el descanso, empezaba a divisar al fin la orilla contraria. Sergi Darder se plantaba ante David Gil gracias a su complicidad con Abdón y Larin, después de que el portero repeliera el tiro del artanenc, cazaba muy arriba el rechace y era incapaz de dirigirlo. Afortunadamente, no era la última bala que iba a disparar el equipo de Aguirre.

El Mallorca encontraba alivio poco antes de que se apagaran los focos del primer acto. Maffeo se sacaba un centro que ganaba valor a medida que avanzaba y Abdón Prats, con un vuelo de ensueño y un remate académico, mandaba el balón a la red y al Cádiz a la lona. El partido, despojado ya de su primera mitad, volvía a empezar.

En la segunda parte la batalla se extendía. Para el Cádiz el punto tenía un sabor agradable y el Mallorca, por mucho que lo intentaba, nunca llegaba con claridad a la zona en la que podía inclinar el encuentro. Aguirre vaciaba el banquillo a la caza de recursos pero Sergio respondía desplazando sus peones sobre el tablero y el encuentro continuaba enrocándose.

Empujando con todo, el Mallorca iba tener su mejor oportunidad en los segundos finales por medio de Javi Llabrés. El canterano se sacaba un derechazo fantástico que cobraba efecto mientras se aproximaba al arco y David Gil evitaba el desastre para su equipo. Tras el latigazo, ya no había tiempo para más. La tensión se había comido al fútbol. Y el Mallorca seguía enredándose.