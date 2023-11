Javier Aguirre: «El partido contra el Cádiz no va a decidir mi futuro»

Javier Aguirre ha asegurado que el resultado que se dé en la noche del miércoles frente al Cádiz «no va a decidir mi futuro» y ha considerado el encuentro como «un partido importante, pero no clave. Clave fue el partido de Sevilla después de perder 2-6 frente al Granada» en referencia al choque de la pasada temporada.

El gol es una de las asignaturas pendientes del equipo y el entrenador mexicano sabe cuál es la causa. «No es un tema de calidad. Todos sabemos de la calidad de Abdón o Larin. Se trata de una cuestión de cabeza». Aguirre ha asegurado que el equipo está «con muchas ganas de hacer un buen partido y conseguir la victoria ante su gente». Aguirre ha anunciado la vuelta de Raíllo, que ha superado las molestias con dolor que ha tenido después de su operación de tobillo. «Es nuestro gran capitán, está sano y jugará. Si la semana pasada hubiera sido el último hubiera jugado porque con una analgésico local se le quita el dolor, pero podría ser contraproducente y hemos preferido a su recuperación total».

Aguirre ha querido quitar hierro un poco a la situación. «Estamos a finales de noviembre. Faltan 75 puntos y no hay motivo para la alarma. Soy consciente de que los puntos que tenemos no se corresponden con nuetsro rendimiento, pero es cierto que lo único que valen son los resultados». El míster mexicano también ha reconocido que este Liga «puede ser una de las más 'baratas' de los últimos años. Estamos seis o siete equipos que lucharemos en la zona baja. Esperemos que dentro de 20 jornadas no nos toque hacer matemáticas. Tampoco hay que hacer el cuento de la lechera».