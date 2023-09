Javier Aguirre cree que el Real Mallorca tiene «un déficit de puntos»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha expresado su deseo de que los suyos muestren este sábado ante el Rayo Vallecano «la misma mentalidad que ante el Barcelona» y ha garantizado la titularidad de Antonio Sánchez y Gio González, que se encargará de suplir a Pablo Maffeo tras confirmarse que estará de baja «de cinco a siete semanas». El técnico mexicano, que ha señalado el cansancio acumulado como uno de los principales condicionantes del once que vaya a presentar, ha destacado el potencial y los recursos de su próximo rival y ha afirmado que su equipo tiene un «déficit de puntos» aunque ha resaltado que ha jugado «bien» en todos los partidos previos a excepción de la visita a Girona.

Javier Aguirre, que recupera a Omar Mascarell, Toni Lato y en plenitud de facultades a Amath para visitar el estadio de Vallecas, ha asegurado que ha visto al grupo «cansado» por culpa de la fatiga acumulada y el calor, pero se ha mostrado optimista con la trayectoria que ha trazado el Real Mallorca. «Soy una persona positiva de forma natural y que siempre intenta ver la cara buena de la escena aunque a veces te pegas el palo igual. Tenemos un déficit de puntos porque con seis en siete jornadas no estamos bien en la clasificación, pero jugamos mucho mejor de lo que dice la tabla. Marcamos nueve goles y fallamos dos penaltis cuando antes no teníamos esta proyección de goles, pero ahora que estamos cubiertos por una parte nos destapamos por la otra. Sigo dando vueltas y tratando de acomodar las piezas porque no tenemos un buen momento de resultados, pero, salvo en Girona que nos pasaron por encima, lo hicimos bien contra el resto», ha analizado el preparador bermellón.

El entrenador mexicano ha señalado «la fatiga» como uno de los factores determinantes para dar forma al once y ha valorado que el equipo superó ante el Barça cumplió con una de las asignaturas que tenía pendientes como «ligar buenas acciones y el primer pase de seguridad tras recuperar la pelota». «Estábamos en deuda y ante el Barça el equipo no pegaba todos al patadón. Eso le hace bien al equipo. Contra el Barcelona sales con la idea de que no tienes nada que perder y de quitarte la presión, pero tenemos que hacerlo también ahora desde el minuto uno. Tenemos buenos jugadores, con buen pie, y los centrales son capaces porque no se puede consentir de que saques de banda nuestros cerca del área rival acaben con Rajkovic pegando arriba», ha argumentado.

En la misma línea, Javier Aguirre ha señalado que el Real Mallorca tiene que jugar «contra el Rayo con la misma mentalidad del otro día». «Si somos capaces de mantener el nivel de intensidad somos un equipo duro y competitivo. Si nos ponemos las pilas somos difíciles de batir, luego puede no gustar lo que hacemos pero somos competitivos», ha resaltado.

Acerca del dilema sobre dar continuidad al once que empató frente al Barcelona, el entrenador del Real Mallorca ha adelantado que Antonio Sánchez «merece repetir» y ha confirmado también la titularidad de Gio, que tendrá como alternativa al canterano ‘Miguelito'. En cuanto al hecho de dejar fichajes de nivel en el banquillo el técnico mexicano ha asegurado que es «difícil» porque «Darder y Larin son dos inversiones fuertes, pero tener que elegir es de esos problemas que queremos los entrenadores». «Sigo contento con la plantilla porque está compensada y cuando encuentre la forma de engancharlos iremos para arriba», ha puntualizado.

En cuanto al Rayo, Javier Aguirre ha observado que los vallecanos «conservan lo bueno de Iraola y Francisco fue listo Francisco porque le agregó su sello». «Tiene una de las mejores presiones altas de la liga, son atrevidos, les da igual el rival y, salvo la noche rara del Atlético, tienen números muy buenos. Contra el Cádiz fue un equipo que jugó como tenía que jugar y también tiene jugadores que destacan con balón, gente que gana todo por arriba y goleadores como RDT o Falcao, por lo que son un equipo competitivo y mis jugadores están advertidos de que nadie espere un partido fácil», ha subrayado.