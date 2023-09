Pablo Ortells y Alfonso Díaz analizan el arranque del Real Mallorca

El director de fútbol del Real Mallorca, Pablo Ortells, y el responsable de Negocio de la SAD balear, Alfonso Díaz, han pasado revista a la actualidad bermellona en el primer parón del curso por los compromisos de las selecciones y han hecho balance del mercado de fichajes. Los gestores de la entidad rojilla han hecho una valoración «positiva» del diseño de una plantilla que califican como «competitiva» para pelear por el objetivo de la «permanencia» en una temporada en la que el equipo de Javier Aguirre «no ha tenido el inicio deseado».

Pablo Ortells considera «positiva» la actuación del Real Mallorca en el período estival para dar forma a una plantilla «competitiva» y apela a «seguir trabajando en el día a día para conseguir los objetivos». «La posición de central va a seguir siendo competitiva», ha señalado tras la incorporación a última hora de Nastasic motivada por la lesión de Antonio Raíllo que ha «trastocado» los planes del cuerpo técnico. El director deportivo ha asegurado que el club cuenta con margen de maniobra para el mercado de invierno «de cara a eventuales de cosas que pueden pasar». «Vamos a estar bien cubiertos. Hay jugadores que pueden ocupar varias posiciones y los que están aquí son los que quieren estar en este proyecto», ha añadido.

El responsable de los fichajes rechaza que el Mallorca haya cambiado su política de fichajes al hacerse con más jugadores en propiedad y no contar con cedidos como era habitual en otras etapas. «Cada verano tratamos de hacer el mejor equipo posible. Soy partidario de no tener tantos cedidos y tener jugadores nuestros que lo hagan bien, que tengan compromiso, que nos den identidad y que crezcan ellos con el club. No se ha cambiado la política, cada temporada es un mundo», ha analizado Ortells, que ha remarcado que disponen de «una plantilla competitiva y con un compromiso total para ayudar al crecimiento del club tal como es la línea que estamos marcando estos últimos años».

Las nuevas incorporaciones propician un perfil en la plantilla y por lo tanto podrían suponer un cambio en el plan de juego del plan de curso. Para Ortells «los buenos jugadores son capaces de jugar con distintos sistemas, son profesionales inteligentes y van a poder jugar de diferentes maneras, siempre vamos a muerte con lo que el míster decida para cada partido».

Sobre el fichaje de Sergi Darder y la incorporación de futbolista más veteranos ha destacado que el 'artanenc' es «un extraordinario jugador y un lujo para el Mallorca». «Miro que los jugadores rindan y que sean buenos. Si se venden en el futuro no lo sabemos, así que si siguen aquí muchos años será un éxito», ha precisado.

El director deportivo de la SAD balear ha admitido que el desembolso realizado este curso tiene un «relación directa» con el traspaso de Kang In Lee. «Podemos gastar en función de lo que ingresamos. El club tiene que seguir creciendo y estas cosas ayudan a crecer. Sin la venta de Kang In Lee las otras inversiones no se podrían haber realizado», ha señalado en un verano en el que los bermellones han sido el sexto club que más ha gastado en incorporaciones.

La inversión realizada no altera el discurso sobre los objetivos para el curso 2023-24 que no es otro que «estar en Primera, que es lo que la gente quiere y lo que al club le da estabilidad y posibilidades de crecer». Ortells no ha ocultado que el inicio liguero «no es el deseado», pero ha incidido en que el club tiene «tranquilidad». «Estamos mejorando cosas que nos van a hacer llegar a la victoria. Con compromiso, trabajo y humildad los resultados llegarán», ha añadido destacando la «total confianza» en el cuerpo técnico comandado por Javier Aguirre.

Alfonso Díaz, por su parte, ha coincidido en que el objetivo de la temporada es «estar en Primera». «Hay que tener los pies en el suelo y la realidad es que estar en Primera es a lo que tenemos que aspirar. A partir de ahí tenemos que seguir trabajando y creciendo para mantenernos siendo un equipo estable y sólido en Primera División. Siempre hay que ser ambicioso, pero el objetivo es estar en Primera. Trabajando bien las cosas llegarán de forma natural», ha valorado.

Acerca del estreno de las nuevas áreas de Son Moix y las críticas que ha suscitado tanto la ubicación de la zona VIP como las incomodidades en los accesos, Alfonso Díaz ha afirmado que «lo importante es que estamos en una casa nueva». «Se ha hecho un gran esfuerzo en renovar la que tiene que ser la casa del futuro con toda la buena voluntad y con todo bien pensado y planificado. Todos nos tenemos que adaptar. Tenemos que identificar los problemas porque surgen cosas que queremos que sean más fluidas y a partir de ahí solucionaremos los problemas que surjan», ha comentado. «Hemos visto estos dos partidos donde hay situaciones más complicadas y valoraremos todas las alternativas, si pasan por poner más tornos o abrir otros de una nueva zona», ha agregado.

Alfonso Díaz ha esquivado contestar si se servían bebidas alcohólicas y ha negado que se utilizaran vasos de cristal en la nueva zona del Fondo Norte y ha querido poner el foco en el récord histórico de abonados del club, que supera los 18.600 para disfrutar de un nuevo estadio que ha adelantado que estará a punto a mediados de enero.

El director de Negocio del Real Mallorca se ha congratulado por la incorporación de Steve Kerr al accionariado de la SAD balear. «Su figura va más allá por el compromiso deportivo y social, es un lujo y pone en valor todo lo que estamos haciendo. Que gente de su perfil se sume hace el proyecto más fuerte. Es gratificante. Está feliz de formar parte del club y tenemos una buena relación y contacto con él», ha concluido.