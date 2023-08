Cinco días para acudir al mercado

La definitiva cuenta atrás en el mercado de fichajes empieza este lunes. El viernes por la noche se cierra el plazo y este es el tiempo que tiene Pablo Ortells y su equipo para fichar un mínimo de dos centrales y otro portero que acompañe a Greif y Rajkovic. En Valladolid se apunta el nombre de Sergio Asenjo. Por el momento, y pese a que el club ha llevado a cabo la inversión más importante de su historia, el equipo no arranca y solo Sergi Darder está ofreciendo un rendimiento más que aceptable. Larin, por ahora, está bajo de forma, sin chispa y está lejos de su mejor versión. Pero lo que más preocupa es la defensa. Con Raíllo en el dique seco por la lesión de tobillo por un espacio muy prolongado, el club tiene que fichar a un central titular y a otro que pueda acoplar cuando sea necesario. En un sistema de tres centrales, es imprescindible disponer de cinco y por el momento el belga no cuenta para Aguirre.

Solución temporal

Gio no es central y cuando se reinventa a esta posición, el equipo no es fiable y entran la dudas. Más allá de que el uruguayo intenta siempre acercarse a su mejor versión, lo cierto es que no alcanza para ser una solución permanente durante la temporada.

Las vías de agua pueden taparse esta semana y si es pronto mejor porque el domingo visita Son Moix el Athletic Club y los tres puntos también son importantes, no menos que los que hay en juego a final de temporada. Tras el partido contra el conjunto vasco se entrará en el primer parón de la temporada y de cara al estado anímico, irse con una puntuación baja siempre es difícil de asimilar. La competición se reanudará después con la visita a Balaídos, ante un Celta que lleva dos partidos en casa y ha perdido los dos.