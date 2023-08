Mallorca-Granada: Los bermellones no pueden regalar más puntos

El Real Mallorca juega este sábado por la tarde (19:30 horas Movistar LaLiga) ante el Granada con la obligación de recomponer su línea defensiva tras la lesión de larga duración de Raíllo y además deberá mejorar sus prestaciones de cara a la meta rival si quiere conseguir algo positivo ante el que es el colista de la clasificación con dos jornadas disputadas.

El conjunto de Aguirre se enfrenta a la baja de su capitán por lo que la línea defensiva cambiará con la inclusión de Gio o incluso Mascarell en sustitución del capitán cordobés. Otra opción sería la inclusión en el once inicial de otro jugador como Siebe Van der Heyden, pero el técnico mallorquinista indicó que, aunque el jugador belga ha jugado en muchas ocasiones con defensa de cinco, la preferida del entrenador mexicano, no ve que pueda jugar en la zona central de la zaga al ser un futbolista zurdo cerrado, por lo que quería un tanto desprotegida su zona derecha. En los laterales parece segura la presencia de Pablo Maffeo y en el flanco izquierdo Toni Lato podría dejar en el banquillo a Jaume Costa. En la línea medular, descartados con seguridad Grenier y Antonio Sánchez, parece ser que Lo Cármenes podría ser el escenario en el que debutara como titular Sergi Darder, a quien Aguirre le ve preparado para jugar los 90 minutos. Junto al ‘artanenc’ lo más probable es que Morlanes, Dani Rodríguez y Samú Costa le acompañen en la medular y en punta de ataque Muriqi sería la referencia con Cyle Larin y Amath en el banquillo. Aguirre explicó este viernes que el canadiense aún no está en condiciones de jugar los 90 minutos por lo que parece que su concurso quedaría relegado a la segunda mitad.

Tras la mala imagen ofrecida en su estreno liguero en Son Moix ante el Villarreal, el Real Mallorca deberá salir con otra actitud si quiere sacar algo positivo ante el campeón de Segunda División la pasada temporada. Un conjunto que ha comenzado el campeonato con dos derrotas, pero exhibiendo un juego merecedor de algo más positivo en su casillero. El conjunto bermellón se va a enfrentar a un equipo al que le gusta tener el balón por lo que se da por hecho que la posesión será favorable al conjunto nazarí, algo que en principio no preocupará a los de Aguirre, ya que su juego se basa en transiciones rápidas aprovechando la velocidad de Maffeo y Jaume Costa buscando a Muriqi. Sin embargo, ya se vio lo que ocurrió el pasado viernes cuando el Mallorca entregó sin ningún reparo el esférico al Villarreal. Las ocasiones fueron para el conjunto ‘groguet’ y los bermellones no dispusieron de ninguna ocasión de gol en todo el partido. Si como parece Sergi Darder parte en el once inicial, las jugadas de estrategia alcanzarán una especial relevancia como quedó demostrado en el primer partido de Liga ante Las Palmas.

Estreno

Aún el calendario marca agosto y la Liga no ha hecho más que empezar, pero lo más aconsejable sería lograr la primera victoria en el campeonato, sobre todo cuando en las tres primeras jornadas se habrá enfrentado a dos de los tres equipos recién ascendidos. En la mente de los aficionados está el último enfrentamiento entre mallorquines y granadinos, cuando el conjunto de Aitor Karanka endosó un 2-6 que parecía abocar al Mallorca a Segunda División a falta de tres jornadas y máxime cuando el equipo andaluz venció en la siguiente jornada. Sin embargo, finalmente fue el Granada quien de una forma casi inexplicable descendía al infierno, aunque solo le ha costado una temporada regresar a la máxima categoría y además siendo el mejor equipo el año pasado. En el encuentro de ida de esa temporada 2021/22 el Granada también goleó al Mallorca por 4-1. Las estadísticas están para romperse y el Mallorca no sólo ha logrado vencer en una ocasión al conjunto nazarí en sus seis partidos en tierras andaluzas. Una victoria de los bermellones ayudarían a afrontar con tranquilidad la visita del Athletic de Bilbao el próximo domingo.