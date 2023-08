El mallorquín Sergi Darder ha sido el gran ausente este sábado ante el Utrecht en el último partido de pretemporada del Espanyol y a falta de una semana para empezar el curso oficial en Primera y Segunda División. El 'artanenc' vio desde el banquillo la derrota (3-0) de su equipo ante el Utrecht pese a no tener molestias físicas en una situación que se produce en un momento clave para su salida del club 'perico'.

Según informó La Grada antes de empezar el partido de preparación, se produjo una reunión entre el entrenador Luis García y el propio jugador y si bien no trascendió el contenido de la charla, de la misma se desprendió que el futbolista, de entrada, no sería titular.

Normalmente en el partido que pone punto y final a la pretemporada los entrenadores intentan atinar al máximo el once que el domingo debutará en la Liga y que no esté Sergi en el equipo es un síntoma claro de cómo está la situación en estos momentos.

El escenario es muy claro: Darder quiere salir, el Mallorca puja por ficharle y el Espanyol ha dicho que ‘no’ a la oferta del club balear, por ahora. Esta es la realidad en estos momentos, pero la situación es evidente que va a cambiar y pese a la presión del club blanquiazul, tarde o temprano el futbolista saldrá del equipo.

El Mallorca es quien más rápido ha movido ficha, pero siempre existe el peligro de que en este impás entre que se aclara todo pueda llegar otro equipo con mayor capacidad económica y lleve a cabo una puja todavía superior. Todo es posible, pero a día de hoy lo cierto es que quien ha mostrado su interés real ha sido el Mallorca con una oferta incluso más cercana a los 6,5 millones que no a los 6.

El propio club blanquiazul prometió a Sergi facilitarle la salida si llegaba con una oferta como la del Mallorca, pero ahora no quiere saber nada de lo dicho y pide una cantidad que se aproxime a los quince millones.

Sin duda se trata de una forma de presionar al entorno del jugador porque con 29 años se hace difícil que algún club pueda pujar por una cantidad que supere la ofrecida por el Mallorca.

El director deportivo de la entidad rojilla, Pablo Ortells, ha demostrado que es un especialista en este tipo de situaciones y si alguien puede deshacer esta operación sin duda es él. Ahora bien, no será fácil ya que la situación está enquistada y el mercado no se cierra hasta final de agosto.

Lo cierto es que esta realidad no es del agrado de nadie y se hace imprescindible encontrar una solución.

Cabe recordar que Sergi rechazó una oferta del Barcelona y lo hizo porque entendía que siendo el capitán del Espanyol y con todo lo que se había comprometido con el club, suponía una traición absoluta irse al peor enemigo posible.

Sin embargo, jamás podía imaginarse que se llegaría a esta situación cuando es el club de su tierra quien le reclama y además pagando la cifra acordada para su salida. Ahora la situación ha dado una vuelta de tuerca más en un mes que se presume largo.