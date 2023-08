Ofensiva del Mallora por Sergi Darder

Cerrado el fichaje de Larin, el Mallorca tiene ahora en el punto de mira fichar a Sergi Darder. Lo que hasta hace poco era un tratado de intenciones entre las partes, desde hace apenas una semana se ha convertido en un objetivo prioritario para la entidad balear. La situación en estos momentos es la oferta que ha presentado el Mallorca por el jugador de Artà y que alcanza los seis millones de euros, lejos de las pretensiones actuales del Espanyol, que remite a la cláusula de quince. Sin embargo, el paso que ha dado Ortells es significativo y que da a entender que el Mallorca no va de farol en este sentido y que apurará todas las vías posibles para intentar que la operación pueda llevarse a cabo y que Sergi vista de rojo y negro la próxima temporada.

Sin embargo, la situación en estos momentos es muy complicara porque el conjunto blanquiazul no quiere cumplir el pacto al que se llegó con Sergi en su día y por el que se le facilitaría la salida si llegaba una oferta «razonable» como por ejemplo la del Mallorca y que fuera beneficiosa para el club y para el propio futbolista. La situación ahora ha dado un giro y de lo dicho en su momento nada de nada, aunque resta todo el mes de agosto por delante y mucha vueltas de tuerca.

En estos instantes reina un escenario de incertidumbre, pero la voluntad del jugador es salir de Cornellà y si es posible y se dan las circunstancias adecuadas venir al Mallorca. De todas las propuestas presentadas por los clubes de Primera, la del Mallorca es la más concrfeta y con el paso de las semanas el propio futbolista se ha ilusionado mucho con la posibilidad de venir por fin a la Isla siendo un jugador importante y desempeñando un rol de gran categoría.

El Espanyol, sin embargo, juega sus cartas y por el momento pide cifras prohibitavas tanto para el Mallorca como para cualquier otro club. No obstante, su situación es muy delicada ya que no ha fichado a nadie, no tiene la liquidez necesaria para hacerlo por lo que resta por conocer hasta cuándo podrá aguantar en esta situación. El jugador ha sido citado para jugar hoy el último amistoso de pretemporada contra el Utrecht aunque resta por ver si jugará o no dadas las especiales circunstancias que rodean su situación.

Lo que está claro es que el Mallorca está mostrándose muy ambicioso en su proyecto y si consigue hacerse con Sergi, habrá dado un paso de calidad inigualable para equipos de su perfil en la categoría. A#nadie se le escapa que hacer coincidir en el once titular a Muriqi, Larin y Darder significa subir el nivel con vistas a la próxima temporada. Pero por el momento hay que esperar.