«Si se da algo con Darder, tiene que ser de un nivel muy alto para todos»

Frente al tablero del mercado, el Real Mallorca sigue jugando una doble partida de ajedrez. A un lado, el club balear puja por Cyle Larin, el delantero canadiense del Valladolid con el que Javier Aguirre aspira a adornar el ataque de la próxima temporada. Al otro, nadie pierde de vista lo que ocurre con Sergi Darder. El centrocampista artanenc del Espanyol, el otro gran objetivo del verano en clave rojinegra, sigue ejerciendo de capitán perico mientras cae la arena del reloj. La entidad blanquiazul se mantiene firme en su posición inicial. «Si se da algo, tiene que ser de un nivel muy alto para todos», advertía este martes su director deportivo, Fran Garagarza.

«Algún movimiento ha habido pero hemos decidido, incluso el propio jugador, que no es viable, que no es serio», comentaba Garagarza. «Eso habla muy bien del chico. Ejerce de capitán y ha sido de los que ha solicitado tener información de lo que pasa con Braithwaite (el danés ha abandonado la concentración del Espanyol en Marbella, sin permiso del club, con el objetivo de acelerar su salida de la entidad). «Sergi es un jugador con un valor importante, quedan más de treinta días para que se cierre el mercado y no sabemos lo que se puede dar, pero lo que se dé va a tener que ser algo de un nivel muy alto para todos. Y hasta ahora ha habido cosas que no eran buenas para todos, aunque pudieran serlas para él. Ha prevalecido siempre el club. El jugador ama al club y ha dado un mensaje contundente. Cuanto más tranquilo le dejemos, mejor. Tenemos un activo importante que hay que gestionar en el día a día», apuntaba.

El director deportivo del Espanyol destacaba, a su vez, el peso de Darder en el vestuario blanquiazul: «Estamos hablando del capitán, de una leyenda del club. No voy a decir yo quién es Sergi Darder, porque soy el último que ha venido a este yate. Con Sergi la verdad es que hay un día a día de trabajo, de implicación, de rol como capitán, de sintonía a un nivel alto. Es un jugador de máximo nivel, no solo para el Espanyol. También para el resto, por eso hay ese movimiento de clubes que tienen interés en él, es obvio», subrayaba Garagarza.