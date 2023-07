Cyle Larin: un fichaje a fuego lento

El posible traspaso de Cyle Larin se sigue cocinando a fuego lento entre Mallorca y Valladolid. La operación, reconocida la semana pasada por parte de los directores deportivos de ambos clubes, continúa aparentemente en punto muerto, pero sigue madurando. Según Fran Sánchez, responsable del conjunto blanquivioleta en materia futbolística, los baleares no han mejorado la última oferta por el canadiense —unos seis millones de euros— aunque desliza que el cuadro pucelano, recién descendido a Segunda División, tiene la necesidad de vender y que el deseo del delantero, con otra propuesta sobre la mesa, es continuar en la Liga española. Dos señales de que la maquinaria está en marcha.

Larin todavía no se ha incorporado a los entrenamientos de pretemporada del Valladolid. El atacante se encuentra estos días en Jamaica con un abogado del club para tramitar su doble nacionalidad —una vez que la consiga no ocupará plaza de extranjero— y tiene previsto llegar a mediados de semana a Pucela, donde se decidirá su futuro. «Aparte del Mallorca hay otro club de fuera que se ha interesado por él, pero no llegan a lo que pedimos», explicaba este lunes Fran Sánchez durante la presentación de César de la Hoz. «Pero el jugador prefiere quedarse en España», matizaba el responsable deportivo del club de Zorrilla, obligado a cuadrar sus cuentas y a edificar un proyecto ambicioso para optar a regresar cuanto antes a Primera División. «Tenemos que hacer ventas importantes que al club le hagan suplir las carencias económicas y a su vez reforzar al equipo con buenos jugadores», explicaba. Un detalle que revela que aunque todavía existen diferencias con el Mallorca, las dos partes podrían llegar en breve a un punto de encuentro.

Larin se presentó al gran público de la Liga durante la segunda mitad del curso pasado y tras el descenso del Valladolid, que a finales de junio adquiría sus derechos en propiedad hasta el año 2025 al ejecutar una opción de compra de 1,5 millones que había acordado con el Brujas belga, se convirtió en un objetivo prioritario del Mallorca para mejorar el frente de ataque.

Autor de ocho goles y una asistencia en 19 partidos, Larin fue uno de los futbolistas más impactantes de la segunda vuelta de la Liga en la zona de conflicto pese a que finalmente no pudo ayudar al Valladolid a mantener la categoría. El norteamericano, un futbolista muy del gusto de Javier Aguirre —el propio entrenador mexicano lo alabó públicamente tras el partido en Zorrilla— recaló en España procedente del Brujas, el mismo club que descartó hace un año a Muriqi, y antes había jugado en el Besiktas, Zulte Waregem y Orlando City.

Casi 15.500 abonados

El Mallorca anunció este lunes que casi ha alcanzado los 15.500 abonados, un millar y medio más de los que tenía el verano pasado a estas alturas. Por otra parte, la plantilla del Mallorca, que regresó el sábado a Palma después de su stage en Geinberg (Austria) volvió a ejecitarse en los campos de la ciudad deportiva Antonio Asensio para avanzar en su preparación. El equipo de Javier Aguirre que este martes tiene otra cita a primera hora en Son Bibiloni, disputará otros dos partidos amistosos esta semana. En el primero de ellos se enfrentará al Poblense con motivo de la 51ª edición del Trofeu de s’Agricultura (Municipal de sa Pobla, mañana, 19.30 horas) y en el segundo, seguramente el más atractivo de todo el verano, se medirá al Sunderland inglés (Stadium of Light, sábado, 16.00 horas).