Un penalti en el descuento evita la fiesta en Son Moix

El Real Mallorca perdió la oportunidad de sellar la permanencia ante el Athletic de Bilbao al empatar a uno al término del encuentro. El gol de Kang In Lee a los 57 minutos fue neutralizado por Iñaki Williams en el 94 tras marcar de penalti. El colegiado señaló mano de Galarreta, pero dejó sin efecto otra en la acción anterior de esta misma jugada de Adu Ares, que golpeó el balón con el brazo. Con empate a uno el Mallorca suma 41 puntos y no consigue cerrar definitivamente el círculo de la permanencia y no pudo celebrar la fiesta por completo ante su afición.

En la primera parte hubo más tarjetas que oportunidades y más interrupciones que juego. No ocurrió casi nada entre otras cosas porque los dos equipos tampoco hicieron mucho para que pasaran cosas. Además, a la mínima que hacías, aparecía por ahí Figueroa Vázquez, malo donde los haya, y te sacaba tarjeta. Si estornudabas y vestías de rojo te sacaba tarjeta. Si levantabas la mano también, no digamos si saltabas para rematar un balón. Cuando un árbitro tiene que recurrir a las tarjetas para controlar un partido es un mal árbitro, pero eso no es noticia.

El Mallorca arrancó los primeros minutos más o menos como siempre, con ese temor a tener la pelota no sea que nos la roben y nos marquen a la contra. El problema es que le Athletic no era el Getafe, hasta ayer el último en pasar por aquí, y cuando la tenía buscaba aproximarse con peligro. Sin embargo, funcionó el juego defensivo y el equipo exhibía orden atrás y capacidad de reorganizarse. Eso impidió también que el rival llegase con espacios, con huecos para gestionar disparos y convertir sus llegadas en peligro. Eso, como tal no sucedió. Fue creciendo el partido y los hombre de Aguirre encontraron su espacio en el campo, tal vez no con la sobriedad necesaria para ser superiores, pero sí al menos dando más equilibrio a la posesión y tratando de inquietar al rival. Kang In Lee lo intentó en un par de carreras y acciones de esas que suele hacer él que parece que se trastabilla, que pierde la pelota, que se le queda detrás, pero entre piernas de uno y otro sale y siempre parece que tiene que suceder algo. En el primer tiempo lo intentó, pero no sucedió nada. Allá por el minuto 28 de partido ya habían visto tarjeta amarilla Raíllo, Muriqi y Maffeo. La primera al capitán, siendo rigurosa, más o menos podía enseñarse. La del delantero no tenía ni pies ni cabeza y el lateral tuvo que cortar una contra peligrosa. Le costó más que alguno del Athletic la viera y la vio Yuri a los 39 por un manotazo a Maffeo que tampoco parecía para tanto.

El equipo rojiblanco vigilaba bien a Muriqi, pero no pudo evitar el paso adelante que dio el Mallorca y donde pudo marcar antes del descanso. A los 40 minutos un disparo desde la frontal de Morlanes lo rechaza la defensa a corner y en su ejecución casi logra el uno a cero Valjent, que remató a bocajarro desde el área pequeña, pero una nube de piernas rivales rechazó el esférico.

No hubo tiempo para más. Ni para más oportunidades ni para más tarjetas. Figueroa los mandó a todos al vestuario. En la segunda parte el guion más o menos fue igual que el arranque del primer tiempo. El Athletic quería el balón y el Mallorca corría tras los leones. Nico Williams entró por Guruceta y empezó mandando y tratando de inclinar el campo a su favor. El problema en este nuevo fútbol es que cualquier balón en el interior del área que golpea en la mano te crea problemas y eso es lo sucedió en el 49 cuando los jugadores del Athletic pidieron mano de Valjent en el área. Al final no sucedió nada, pero fue un aviso de que convendría tirar hacia adelante y no dejar tanto el balón al rival.



El Mallorca captó el mensaje y apretó un minuto después para volver a poner en aprietos a la meta rival. En apenas treinta segundos el gol merodeó el área de Aguirrezabala con un robo de balón de Muriqi, que despejó el portero y con un disparo a la madera de Amath, en la acción más clara de los mallorquinistas. No fue gol de milagro, pero cinco minutos después se desatascó el marcador. De nuevo fue Kang In Lee que se inventó una jugada en la banda y vio a Amath corriendo por una autopista por la derecha. Ahí envió el balón y el senegalés envió al segundo palo para que Muriqi recogiera y retrasara de nuevo al coreano, que no perdonó y anotó el uno a cero. (min.57).

A partir de ahí el Mallorca dio un paso atrás y el Athletic, de la mano de un inspirado Nico Williams, creó problemas uno tras otro. Fue un asedio constante y sucedió lo que suele suceder en estos casos, jugada conflictiva y penalti en contra. Galarreta no puede esconder la mano en un disparo rival y el colegiado señala penalti. Sin embargo, en esta misma acción antes la pelota golpeó en el brazo e Adu Ares y ahí el colegiado ni el VAR vieron nada. Iñaki Williams se encargó de marcar el empate a uno. Con 41 puntos la permanencia es un hecho, pero el Mallorca quería poner la guinda con un triunfo definitivo.

Ficha técnica.

1-Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raillo (Hadzikadunic, min. 66), Copete, Jaume Costa; Morlanes (Baba, min. 72), Ruiz de Galarreta, Kang In Lee (Antonio Sánchez, min. 85), Ndiayé (min. 73), Muriqi (Kadewere, min. 85).

1-Athletic Club: Aguirrezabala; Paredes, Vivian, Yeray (De Marcos, min. 65),Yuri; Ander Herrera (Zárraga, min, 65), Vesga (Adu Ares, min. 75); Iñaki Williams, Raúl García, Berenguer (Dani García, min. 75), Guruzeta (Nico Williams, min. 46).

Goles: 1-0, min. 57: Kang In Lee; 1-1, min. 96 Iñaki Williams, de penalti.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Mostró la tarjeta roja directa a Raillo (min. 96) por protestar desde el banquillo tras el gol de Iñaki Williams. Amonestó a Raillo (min. 15), Muriqi (min. 17), Maffeo (min. 29), Ruiz de Galarreta (min. 94), del Mallorca; a Berchiche (min. 40) y Nico Williams (min. 63), del Athletic. Tambíen fue expulsado el segundo entrenador del Mallorca, Toni Amor.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32º de LaLiga disputado en el estadio Son Moix ante 16.807 espectadores.