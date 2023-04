El Real Mallorca no ha podido evitar este miércoles la fiesta del 120 aniversario del Atlético de Madrid. El conjunto de Aguirre, que empezaba adelantándose en el marcador por medio de Matija Nastasic, caía derrotado tras encajar dos goles dolorosos, uno de Rodrigo de Paul en el tiempo añadido del primer tiempo y otro de Álvaro Morata nada más volver del descanso. Ya en el tramo final, el belga Yannick Carrasco despachaba del todo a los baleares que veían cercenada en el Metropolitano su racha de triunfos y buenos resultados (3-1).

Acudía el Mallorca a la fiesta del Atlético con un vestido que no se había probado y un aspecto poco reconocible. Entre bajas por sanción, problemas médicos de última hora y rotaciones, se plantaba sobre la hierba del Metropolitano sin sus dos centrales con más galones, sin su máximo goleador y sin la estrella del momento. Mientras tanto, en la mesa del anfitrión no se guardaba nada. Era un día señalado y Simeone, que no quería que se le aguara el vino, componía el mejor once posible.

Ordenado y bien tapado, el Mallorca resistía las primeras embestidas locales y dejaba que el partido madurara a la espera de que se le abriera alguna ventana, ya fuera por la vía del contragolpe o a balón parado. Llegó antes la segunda, con un saque de esquina forzado por Hermoso en el que acabaría encontrando oro. Dani Rodríguez detectaba un boquete uy mandaba un globo al segundo palo, donde estaba Nastasic para estrenar su cuenta como goleador. Mientras Witsel, Griezmann y De Paul miraban al tendido parados en fila india, el central serbio, invisible, prendía la mecha con un suave cabezazo casi a puerta vacía.

El Mallorca había dado con el mejor sitio de la fiesta. Tenía el marcador de su parte, el Atlético no asustaba y la fiesta del principio se había ido contaminando. Los del Cholo tenían el balón, pero le rebosaba la ansiedad y solo llegaba hasta Rajkovic a trompicones. Un dinámica que se rompió cuando estaban a punto de caer las cortinas del descanso, con un penalti cometido por Copete sobre Nahuel Molina. Era el primero que se le señalaba al Atlético en toda la temporada, pero Jaime Latre, desde el VAR, congelaba la decisión a tiempo y obligaba a Pulido Santana a revisar la jugada desde el monitor. En él se apreciaba que el defensa llegaba antes al balón y la pena máxima quedaba anulada.

Los de Aguirre, que no sufrían y habían conseguido lo más difícil, estaban recogiendo los bártulos para largarse al vestuario cuando se les caía al suelo la vajilla entera. Pablo Maffeo se equivocaba gravemente al intentar evitar un saque de banda sin demasiada importancia y gestaba sin quererlo la jugada del empate. La bola acababa dentro del área y Rodrigo de Paul la empotraba en las redes de Rajkovic con el tiempo casi agotado. Un gol de los que escuecen.

El empate había sido solo el principio de la desconexión del Mallorca, que volvía al campo igual de despistado que se había ido. Implacable, el Atlético no le daba ni tiempo a asimilar el cambio de campo y tras amasar la bola a su gusto Nahuel Molina le servía a Morata el 2-1. Son contar el descanso, al conjunto balear se le había escurrido el encuentro en muy pocos segundos.

Aguirre esperó a que pasaran diez minutos para que sacar al campo los tanques que tenía estacionados en el banquillo. De una tacada y jugando ya con una defensa de circunstancias (Baba era central, ocupando el puesto de Nastasic, que en el intermedio se quedaba en la caseta lesionado), soltaba sobre la arena a Muriqi, Kang In Lee y Amath. Armado hasta los dientes, el Mallorca iba a trazar algún ataque prometedor sobre todo siguiendo los pasos del coreano, pero el Atlético no estaba para sorpresas. En uno de esos intentos baleares por volcar el campo, Carrasco cazaba un contragolpe de manual y tras un carrera limpia sorteaba la salida de Rajkovic antes de apagar las luces con el 3-1.

Ficha técnica:

3 - Atlético de Madrid: Grbic, Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Carrasco, De Paul (Saúl, m.62), Koke (Kondogbia, m.79), Lemar (Barrios, m.62); Griezmann y Morata (Correa, m.79 ).

1 - Real Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Nastasic (Antonio Sánchez, m.46), Valjent, Copete, Jaume Costa; Baba, Morlanes (Amath, m.55), Dani Rodríguez; Ángel (Kang In Lee, m.55) y Abdón (Muriqi, m.55).

Goles: 0-1, Nastasic, min.20; 1-1, De Paul, min.45+; 2-1, Morata, min.46; 3-1, Carrasco, min.77.

Árbitro: Pulido Santana (Comité canario).

VAR: Jaime Latre (Comité aragonés).