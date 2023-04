Aguirre: «El empate en el descuento nos sentó muy mal»

Javier Aguirre tenía muy claro en rueda de prensa dónde había estado la clave del partido: «Estábamos pensando ya en llegar al vestuario con el marcador a favor, pero el gol en el último minuto nos sentó muy mal. Está claro que el Atlético es un equipo con mucha calidad y te castiga mucho». Sobre el once que sacó al Civitas Metropolitano, el entrenador mexicano explicó que había diversos jugadores con riesgo de caer lesionados. «Teníamos pensado que Kang In Lee y Muriqi entraran en la segunda parte porque había una probabilidad grande de lesionarse si jugaban tres partidos seguidos. Que su entrada fuera justo cuando Abdón sufrió el golpe en la cabeza fue una casualidad». Respecto a este lance, el entrenador mexicano explicó que en el momento de la rueda de prensa el 'artanenc' estaba recibiendo varios puntos de sutura. Nastasic, el autor del gol mallorquinista, no saltó al terreno de juego en la segunda mitad. «Tenía problemas en el sóleo y sintió molestias en el partido y por eso no salió tras el descanso. Se le ha cargado la zona, pero parece ser que no hay rotura», explicó.

Otro de los jugadores que no pudo saltar al césped, a pesar de que en un inicio figuraba en el once fue Valjent. «Tiene un problema gastrointestinal y tenía el miedo de que si esprintaba se le podía salir y por eso no jugó. Lo intentó hasta el último momento, pero visto su problema decidimos que se quedara en el banquillo». El último nombre propio mallorquinista que salió en rueda de prensa ha sido el de Grenier, que no viajó a Madrid. «Que no estuviera convocado es una decisión mía. Por eso yo estoy aquí y soy el que toma las decisiones, sentenció. Aguirre también se refirió a los actos del 120 aniversario del club colchonero. «Cuando he bajado del autobús, a la primera persona que he visto ha sido a Miguel Ángel Gil Marín y luego me he encontrado con muchos jugadores, utilleros, médicos y fisios...es un club con un gran sentimiento y yo lo siento dentro».