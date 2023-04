Javier Aguirre: «El empate es justo»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, cree que el empate cosechado este domingo en el estadio José Zorrilla «es justo» y que, además de romper la mala dinámica de su equipo como visitante, le servirá para acercarse un poquito más a la permanencia en Primera División.

«Justo es», señalaba Aguirre al ser cuestionado por el 3-3 final. «Todos los jugadores que estuvieron sobre el campo hicieron su mejor esfuerzo, que con este clima no era fácil, y el resultado es justo, a mi juicio. Ambos equipos dimos lo que teníamos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Es una fecha más y un punto más. Hay que seguir sumando», explicaba.

«No me gusta nada encajar tres goles», relataba Aguirre acerca de lo que menos le había gustado del partido. «Eran goles evitables, dimos mucha distancia. Vivimos de la intensidad y no era sencillo aplicarla a esta hora. Ya son nueve partidos a las dos de la tarde, no se puede correr», decía el mexicano. «Aunque no es pretexto porque ellos estaban igual», matizaba. «No me gustó nada eso y me gustó que con el 0-0 tuvimos tres ocasiones, aunque después nos fuimos al descanso perdiendo. Menos mal que luego remontamos», subrayaba.

Sobre la jugada que acababa en el penalti que transformaba Vedat Muriqi para fijar el marcador, Aguirre no tenía dudas. «Vimos unas manos clarísimas», destacaba. «Otra cosa es que se hubiera decidido que no era una jugada punible, pero la habíamos visto clara y el árbitro decidió que era penalti. El VAR mete presión a los árbitros y cuando nos jugamos tanto todos creemos que tenemos la razón y presionamos, así que para ellos no es fácil», reconocía.

Interrogado sobre el nacimiento de los tres goles del Mallorca, que tenían su origen a balón parado, Aguirre valoraba positivamente esa faceta. «No hemos estado muy afortunados en ese aspecto en lo que llevamos de temporada. Creo que el Valladolid es el único que no ha encajado goles de córner y sabíamos que no era fácil. Es parte del juego y la trabajamos, como todos. Tenemos gente alta y buena en eso. Y creo que hoy hubo un buen reflejo del trabajo», añadía el mexicano.

En cuanto a Hadzikadunic y Morlanes, las dos grandes novedades del once que alineaba en Valladolid, Aguirre daba por buena su actuación. «Los dos venían entrenando bien. Teníamos seis bajas, más la de Battaglia, y era su momento. Tengo que ver otra vez el partido tranquilamente, pero Dennis cumplió en términos generales. Manu también y el gol seguramente le vendrá bien. Los dos cumplieron», concluía el técnico del Mallorca.