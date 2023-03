Operación remontada

Jornada de alto voltaje la que se disputará en Primera este fin de semana y una muy buena oportunidad para el Mallorca a la hora de volver a tomar impulso y echar algo más de tierra de por medio con los equipos situados en la parte baja de la tabla clasificatoria.

El equipo balear se enfrentará a una Real Sociedad que jugó la noche de este jueves partido de la Liga Europa y que no está atravesando su mejor momento en torneo doméstico con una victoria en los últimos siete partidos. Un triunfo ante el conjunto vasco valdría su peso en oro porque habrá equipos de abajo que esta jornada se van a dejar puntos sí o sí. Abre el fuego hoy el Cádiz-Getafe (21:00 horas), decimoquinto y decimosexto de la tabla y metidos de lleno en esa agónica lucha por tomar ventaja con el vagón de cola.

Importancia

Pero si este encuentro es importante, entre sábado y domingo hay hasta cuatro donde están implicados los equipos situados en la parte baja de la tabla. El Espanyol visita el Bernabéu y el Elche recibe al Valladolid. Cerrará mañana el Valencia-Osasuna. El domingo en el Pizjuán disputarán un partido dramático Sevilla y Almería. Se hace raro ver los equipo de Mestalla y Nervión ahí abajo, pero lo cierto es que esta temporada es la realidad que le toca vivir. Solo echando un vistazo en general a la clasificación se entiende la importancia de la jornada 25 donde el Mallorca quiere volver a la senda de la victoria. El principal problema es la baja de Muriqi y a partir de ahí saber qué plan tienen Aguirre y Amor y si apostarán por un sustituto natural como podría ser Abdón o Ángel y si mantendrá el esquema de los últimos partidos o regresará al habitua dibujo con cinco atrás, Baba y Gala por delante, con Dani y Kang en las bandas y el punta que sustituya al kosovar más adelantado. Eso supondría, por ejemplo, sentar a Kadewere.

En cualquier caso es imprescindible ganar y olvidar las derrotas contra el Espanyol y el Elche y reconducir la situación en una semana importante ya que la próxima salida es al Villamarín. Fuera de casa el Mallorca no funciona y ante el Betis no será fácil que esto cambie. En una temporada donde no parece que los 42 puntos sean suficientes para la permanencia, sumar en casa es innegociable.