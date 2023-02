Derrota y bronca

Partido lejos de Son Moix y derrota. Una vez más. El Mallorca fue más reconocible en este partido a domicilio ante el Espanyol, pero dos goles de Braithwaite neutralizaron el de Muriqi. Ademas, hasta tres decisiones arbitrales importantes jugaron en contra de los intereses del equipo de Javier Aguirre. No hay manera y por un motivo o por otro tras el parón del Mundial el once bermellón sigue tropezando cuando cruza el charco: cinco partidos, cinco derrotas.

En la primera parte el Mallorca empezó bajo el mandato del Espanyol, equilibró el partido y terminó por momentos siendo mejor. El once de Aguirre exhibió los habituales problemas de inicio de partido fuera de Palma cuando el rival presiona la salida de balón y eso supone atascar el juego en su propio terreno de juego. El cuadro rojillo intentaba no rifar en exceso la pelota y evitaba reducir su repertorio de juego solo a tiros de larga distancia hacia Muriqi. Eso supone tener que inventar y proponer y el Mallorca lo intentó por bandas, sobre todo con Kang In Lee y Dani. La primera acción polémica fue un penalti de estos de VAR que suelen pitarse cuando el árbitro va al monitor, pero que pasan de largo cuando no es llamado a consulta. Fue penalti de Gil, que sacó a pasaer el codo por detrás a centro de Costa. Nadie con poder en el campo, es decir, Arberola Rojas, ni tampoco Iglesias Villanueva en la sala VAR quisieron saber nada.

El choque se había equilibrado. Ni el Espanyol ahogaba ni el Mallorca arrollaba. Se daba el partido más o menos lógico. Dani Rodríguez tuvo el cero a uno en un disparo desde la frontal con pierna izquierda. La pelota dibujó esa curva tan peligrosa para los porteros, pero el esférico salió fuera por poco. Lo había intentado el tigre, como lo intentó también de un fuerte disparo Kang In Lee desde la media luna. De nuevo la pelota salió a corner. Era posiblemente el mejor inicio de partido del Mallorca fuera de casa de un tiempo a esta parte. Solo un error grosero podía romper el guion. Ocurrió. Otra vez. Una salida en falso de balón en un pase de Rajkovic a Nastasis lo intercpetó Alex Vidal que encuntra a Braithwaite. Este solo tuvo que empujar a la red. 1 a 0 en el minuto de homaenaje a Jarque.

Tocaba empezar otra vez a remar en contra y el partido entró en esa fase de juego de ir y venir. A la media hora pudo llegar el segundo local tras un balón de Darder al corazón del área mal rematado por Puado.

El Mallorca, si embargo, siguió sin desesperarse y sin rifar balones por rifar. Su intención era llegar con la pelota controlada a la zona de peligro rival y a partir de ahí romper la defensa. Y lo hizo. Y muy bien por cierto. Dani Rodríguez, que de un tiempo a esta parte o marca o asiste a gol hizo lo segundo al encontrar a Muriqi completamente solo en el balcón del área. El kosovar, sin parar la pelota, conectó un disparo preciso y precioso al que nada pudo hacer el guardameta Pacheco. Sin duda uno de los goles de la jornada. Uno a uno y descanso. Lo más difícil estaba hecho y el golpe psicológico de irse al vestuario con el partido levantado tenía que notarse en el segundo tiempo, pero nada más lejos de la realidad. De nuevo golpeo el Español y de nuevo lo hizo el delantero danés.

El colegiado dejó seguir tras una posible carga de Darder sobre Kang In Lee y entre protesta y protesta de nuevo la pelota llegó a Braithwaite tras tocar Nico y colocar el segundo. Las prostestas no fructificaron y el gol subió al marcador. 2 a 1 a los 50 minutos. Se hacía necesario tirar de épica con un mundo de minutos por delante. Aguirre movió el banquillo y dio entrada a Angel por Kadewere. El tinerfeño, en el primer balón que tocó, tuvo el empate en un disparo prácticamente a bocajarro, pero se encontró la respuesta de Pacheco que se estiró hasta la cepa del poste para evitar el dos a dos. De nuevo el Mallorca intentaba ofrecer un perfil alto en un encuentro que entraba en esa fase de rayos y truenos. De nuevo hubo tiempo para la polémica en una nueva acción controvertida tras un derribo de Amath en el área. Gómez zancadilleó al atacante rojillo, pero el colegiado interpretó que fue una acción arriesgada, pero tocó balón. No hubo tiempo para más. Alguna que otra bronca y victoria del Espanyol. No hay manera. El Mallorca sigue naufragando fuera de Son Moix.

- Ficha técnica:

2 - Espanyol: Pacheco; Óscar Gil, Sergi Gómez (Cabrera, min.90), Montes, Brian Oliván; Aleix Vidal (Melamed, min.46), Vini, Darder, Denis Suárez (Gragera, min.71); Puado (Joselu, min.71) y Braithwaite (Pierre-Gabriel, min.88).

1 - Mallorca: Rajkovic; Pablo Maffeo, Valjent (Ángel, min.69), Raíllo, Nastasic, Jaume Costa (Morlanes, min.90); Dani Rodríguez (Abdón, min.90), Galarreta; Kang In Lee, Kadewere (Amath, min.69) y Muriqi.

Goles: 1-0, min.22: Braithwaite; 1-1, min.41: Muriqi; 2-1, min.51: Braithwaite.

Árbitro: Alberola Rojas (comité Castilla-La Mancha). Amonestó al entrenador del Mallorca, Javier Aguirre (min.52), y a Galarreta (min.62), Gragera (min.74), Melamed (min.83) y Rajkovic (min.83).

Incidencias: partido correspondiente a la vigesimotercera jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 21.403 espectadores