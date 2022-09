Cinco jugadores del RCD Mallorca jugarán esta semana y la que viene con sus selecciones nacionales durante el parón internacional. Kang In Lee vuelve a las convocatorias de Corea del Sur después de completar un gran inicio de temporada con la camiseta del RCD Mallorca, tal y como muestran las estadísticas de LaLiga. Kang In Lee ha dado tres pases de gol en los seis partidos disputados hasta la fecha, con un coeficiente de 0’45 asistencias por partido. Además, marcó en Vallecas su primer tanto de la temporada. El portugués Paulo Bento, seleccionador nacional de Corea del Sur, lo ha incluido en la lista de convocados para los dos amistosos de preparación de cara al Mundial de Qatar. Corea del Sur se enfrentará a las selecciones de Costa Rica el próximo 23 y de Camerún el 27, ambos en el país asiático.

Kang In Lee se mostró «muy ilusionado» por su regreso al combinado nacional. «Estoy muy contento de volver a jugar con Corea del Sur y de representar a mi país. Es un gran honor. Mi ilusión es poder jugar el Mundial de Qatar», dijo el centrocampista ofensivo. Por su parte, Vedat Muriqi disputará con Kosovo dos partidos de la UEFA Nations League, en concreto los partidos ante Irlanda del Norte a domicilio y Chipre en Pristina, correspondientes a las jornadas 5 y 6 de la Liga C, grupo 2. El delantero kosovar, autor de tres goles en este arranque de campeonato, está completando un gran inicio de temporada. Es el tercer jugador con más duelos aéreos ganados, el tercero que más dispara por detrás de Lewandowski y Benzema, y uno de los máximos goleadores de la liga con tres dianas, aunque el pasado sábado no pudo ‘mojar’.

Uefa Nations League

Martin Valjent también ha sido citado para disputar dos compromisos de la UEFA Nations League con Eslovaquia. En su caso, se enfrentará a las selecciones de Azerbaiyán y Bielorrusia, ambos en correspondientes a las jornadas 5 y 6 del grupo 3 de la Liga C. Valjent acaba de cumplir 150 partidos oficiales con la camiseta del RCD Mallorca y es uno de los mejores recuperador de La Liga Santander.

En el caso de Iddrisu Baba, el centrocampista africano disputará dos amistosos de preparación de cara al Mundial de Qatar. Ghana se medirá a Brasil y Nicaragua con la mente puesta en la próxima Copa del Mundo. Baba será compañero del jugador del Athletic de Bilbao IñakiWilliams. Otro de los jugadores que han sido citados con la selección es el portero Leo Román, convocado por el técnico Luis de la Fuente para jugar dos amistosos de preparación para la Euro 2023. La selección española sub-21 se enfrentará a los combinados de Rumanía y Noruega los días 23 y 27 de septiembre.