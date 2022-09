Javier Aguirre: «Había que priorizar el resultado al juego»

Javier Aguirre se ha mostrado contento con el rendimiento de sus jugadores, tras conseguir la victoria ante el Almería a pesar de que el juego dista mucho de lo que pretende ver el mexicano sobre el terreno de juego. «Me voy satisfecho con la victoria de hoy. Debíamos priorizar los tres puntos después de una derrota fea la semana pasada y así nos vamos tranquilos al parón», ha comentado el entrenador bermellón después de sumar la segunda victoria de la temporada.

El Mallorca ha conseguido el triunfo gracias a una primera parte muy seria y con tramos de fútbol de buen nivel, después de que Aguirre apostase por un centro del campo creativo con Galarreta, Grenier y Antonio Sánchez. «Tenemos la suerte de tener un centro del campo con diferentes variantes y si un día falta Battaglia, podemos cambiar el tipo de medios que queremos en el campo», ha mencionado. Sin embargo, aún no está contento con el rendimiento de las piezas que conforman el eje del equipo. «No estamos consiguiendo sacar el rendimiento máximo a los jugadores, por eso estamos intentando cambiar los protagonistas estas semanas», ha analizado. Sobre Galarreta, ha tenido palabras de elogio hacia el eibarrés, que ya acumula su segunda titularidad desde su recuperación y que ha cuajado un gran encuentro siendo la manija del Mallorca en todo momento. «Es increíble su evolución. Lo teníamos previsto para después del Mundial, pero se ha recuperado muy rápido y cada día me peleo con los médicos y fisioterapeutas porque me dicen que tiene que jugar menos, pero vean como lo hace y que además no tiene molestias hasta el minuto 80», ha confesado.

También ha tenido palabras positivas para sus dos laterales. Pablo Maffeo y Jaume Costa han disputado un partido de gran desgaste al ser carrileros y tener que copar mucho terreno de juego. «Maffeo ha hecho un gran partido, pero al igual que todo el equipo. Han sabido sufrir y aguantar el resultado. Pablo y Jaume son los que corren más del partido y sufren mucho por la posición en la que están. Tienen un gran desgaste a lo largo del encuentro y en las métricas que manejamos se puede ver la cantidad de kilómetros que hacen», ha sentenciado.