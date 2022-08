El 'nuevo' Kang In Lee destila ambición

En su segunda temporada como jugador del Real Mallorca, Kang In Lee destila ambición. El surcoreano se ha hecho fuerte en la pizarra de Javier Aguirre y el rendimiento exhibido en las dos primeras jornadas del campeonato le sitúan como uno de los futbolistas más importantes, pero, sobre todo, denotan la renovada versión que está dispuesto a demostrar el que fuera nombra mejor jugador del Mundial sun 20 en 2019.

«Noto que estoy bien, noto que estoy bien tanto física como mentalmente, pero lo más importante es que el equipo sume y yo sumar al equipo para ayudar más». «Puedo dar mucho más que ahora», insiste Kang In Lee, que ha lamentado no haber materializado en victorias las prestaciones mostradas ante el Athletic Club en San Mamés y frente al Real Betis en Son Moix. «Queríamos empezar en casa ganando, con tres puntos que eran muy importantes para nosotros. Pero no hay otra, hay que seguir trabajando y prepararnos bien para el siguiente partido».

El exjugador del Valenciano fue el canalizador del juego ofensivo bermellón y asistió a Vedat Muriqi en el que tanto que supuso el empate provisional. Además, dispuso de una de las mejores ocasiones de los locales con un lanzamiento de falta directo que repelió la madera. «Sabemos lo bueno que es Muriqi en los remates. Al final, su físico es muy fuerte. Es muy alto y tiene un remate increíble. Nos vamos conociendo poco a poco; el año pasado ya le conocíamos pero ahora le conocemos más. Este año, si seguimos así, saldrán cosas mejores», ha apuntado. «Era un momento que necesitábamos gol y es una pena porque, con ese gol, podríamos haber sumado un punto más», ha añadido.

El jugador mallorquinista considera que para el equipo «las sensaciones son buenas, y si seguimos trabajando como hasta ahora, yo creo que los resultados llegarán. Este año tenemos las cosas más claras, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo». Respecto al próximo rival en La Liga, el Rayo Vallecano, Kang-in reconoce que tendrán que jugar a un buen nivel para tener opciones de victoria. «El Rayo es un rival que compite siempre, que tiene buenos jugadores y muy veloces. Pero estamos preparados para conseguir los tres puntos en Vallecas».

El futbolista también quiso valorar el estreno de la nueva Tribuna Este del Visit Mallorca Estadi, que registró un gran ambiente en el encuentro ante el Real Betis. «Con la grada más cerca, la verdad es que se notaba mucho. Al final, este año, cuando juguemos en casa, tendremos muchas cosas buenas»