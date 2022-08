Aguirre: «No podemos correr 90 minutos detrás del balón»

Javier Aguirre, técnico del Mallorca desea que su equipo sea mucho más agresivo con balón en el partido de este sábado ante el Betis a las 19:30 horas. «En Bilbao no fuimos capaces de dar tres pases seguidos y eso hay que mejorarlo. No puede ser que corramos 90 minutos sin balón», explica el mexicano, que sigue pidiendo un paso al frente de ciertos jugadores. «Ya lo dije la semana pasada, Kang In Lee, Clement Grenier y Dani Rodríguez tienen que ser más protagonistas», afirma.

De otro modo, Ángel Rodríguez posiblemente entre en la convocatoria para el partido de este sábado. «Está bien, pero por precaución no ha realizado todos los entrenamientos», comenta. A su vez está muy contento de la evolución que están llevando a cabo Amath y Galarreta. «Ambos están cumpliendo plazos rápidamente», manifiesta el mexicano, que ha elogiado tanto el potencial del Betis como el nivel de su homólogo en el banquillo verdiblanco, Manuel Pellegrini. Finalmente, el técnico mallorquinista sigue con el discurso de la semana pasada en relación a la hoja de ruta de la dirección deportiva. «Siguen trabajando con la lista de necesidades que les entregué en mayo», concluye. Además, ha refrendado que no cuenta con Álex Alegría y Jordi Mboula y ha lamentado que su equipo haya visto programado dos partidos a las 14:00. «Ya le hemos dicho al coreano que si es por su culpa no va a jugar», ha bromeado.