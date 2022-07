Alfonso Díaz, sobre el precio de los abonos: «Tenemos a otros quince clubes por encima»

El CEO de Negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, ha valorado este viernes muchas de las cuestiones de la actualidad del club. Acompañado por Dani Rodríguez y a través de una rueda de prensa telemática desde Tokio (Japón), donde la entidad balear ha presentado las equipaciones para la temporada 2022-23 y un nuevo acuerdo de patrocinio con Alpha Gel by Taica Corporation, el ejecutivo ha justificado los precios de la campaña de abonados y ha reconocido que el fichaje de Vedat Muriqi es complicado por las exigencias económicas del Lazio.

«La campaña de abonados va bastante bien, por encima de hace una temporada. Estamos entre los puestos 16 y 17 en cuanto a los precios de la Liga, así que estamos acordes a nuestra situación», explicaba Alfonso Díaz. «Venimos de precios bajos y tenemos a otros quince clubes por encima», añadía acerca de la polémica de los últimos días sobre el importe de los carnets de cara al curso que viene.

El CEO bermellón, que celebraba el acuerdo sellado este mismo viernes en la embajada española de la capital japonesa, también ha querido desligar el acuerdo de la posible presencia de algún jugador nipón en la plantilla o de nueva cesión de Take Kubo. «Hemos firmado el acuerdo sin él, aunque evidentemente con Take todo es más fácil en ese sentido. No está descartado, pero ahora debe volver al Real Madrid y serán ellos los que decidan».

En cuanto al fichaje de Muriqi, Alfonso Díaz no es del todo optimista. «Las cantidades que están pidiendo son difíciles para nosotros y el tema está encima de la mesa. Es un jugador que queremos, pero vamos a ver qué ocurre. No es una situación fácil», comentaba. A su vez, aseguraba que en el Mallorca no tienen constancia de ninguna oferta del Valencia por Antonio Raíllo y valoraba positivamente el fichaje de Copete, sobre todo teniendo en cuenta la idea de Javier Aguirre de jugar con tres centrales. «Es un jugador que lo ha hecho realmente bien en la Ponferradina y tiene un perfil que creeremos que sumará y ayudará mucho a la línea defensiva», relataba.