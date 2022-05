DIRECTO | Real Mallorca - Granada

El Real Mallorca juega este sábado el partido de la temporada. El equipo balear recibe en el estadio de Son Moix a un Granada situado dos puntos bajo sus pies para darle forma a un duelo que dejará huella en la carrera por continuar en Primera División.

En las filas del conjunto bermellón Javier Aguirre recupera a Vedat Muriqi, sancionado la jornada pasada por acumulación de amonestaciones, y a Jaume Costa, pero no podrá contar con Franco Russo, que no se ha recuperado del todo de las molestias que arrastraba, ni con Amath Ndiaye, Aleksandar Sedlar y Dominik Greif, cuyas bajas se unen a la de larga duración de Iñigo Ruiz de Galarreta. Aitor Karanka, por su parte, podrá recomponer su defensa con la vuelta de Quini y las de Víctor Díaz y Domingos Duarte, que no estuvieron ante el Celta por sanción. El cuadro andaluz sigue cargando con las bajas por lesión de Carlos Neva, Raúl Torrente y Rubén Rochina, mientras que el francés Maxime Gonalons, el colombiano Santiago Arias y el venezolano Darwin Machís están disponibles pero no al cien por cien.

El partido entre Mallorca y Granada, que será dirigido por el vizcaíno De Burgos Bengoetxea, empieza a las 14.00 horas y desde una hora antes podrá conocer aquí todos los detalles del encuentro y seguir su minuto a minuto.