Karanka ve en Aguirre «la principal amenaza del Mallorca»

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, pidió a sus jugadores «agresividad y confianza con el balón» en el partido de este sábado ante el Mallorca, un rival «organizado» y con «muchas alternativas» del que destacó la presencia en el banquillo del técnico mexicano Javier Aguirre, lo que consideró «la principal amenaza». «La principal amenaza del Mallorca es tener a Javier (Aguirre) en el banquillo, alguien que conoce esta liga, con carácter, con quien tengo muy buena relación y que es un gran entrenador y mejor persona», apuntó Karanka este viernes en rueda de prensa.

El técnico rojiblanco dijo que el Mallorca es «un equipo organizado que puede jugar directo con Muriqi o Abdón, pero que tiene futbolistas, como Salva Sevilla, Kubo y Kang In Lee, para jugar con el balón porque tiene calidad y crean peligro». «Venimos de jugar ante dos equipos con posesión de balón, sobre todo el Celta, y ahora es un equipo diferente. Defendiendo son compactos y lo pueden hacer con varios sistemas, con muchas alternativas. Están sacando partidos, pero me preocupa lo que podamos hacer nosotros», añadió. «Hay que jugar el partido, lo tiene todo para que sea un gran partido y después hablaremos de lo que ha pasado», comentó Karanka sobre la importancia del choque, advirtiendo de que deberán de «tener cuidado» con lesionados y apercibidos de sanción porque «hay otro partido el martes (en casa ante el Athletic)» y no le gustaría «arriesgar o perder jugadores».

El técnico vasco expuso que ha sido una «buena semana de trabajo» y que hay «buen ambiente» en el equipo, pidiendo a su equipo un paso adelante en ataque. «Espero que seamos nosotros, que el equipo vuelva a refrendar la mejoría en el terreno de juego. Lo que nos falta ahora es agresividad y confianza con balón para crear más ocasiones y materializarlas, después de la mejora que ha habido en el orden defensivo», reconoció. «Cuando llegué noté un ambiente de ansiedad que ahora es menor. Seguimos en una zona que no nos gustaría, pero el equipo nota que esta más cómodo en el campo, ellos mismos (los jugadores) ven cierta mejora y tranquilidad. Esa mejora hace que no exista ansiedad, sabiendo que ante el Mallorca es un partido muy importante», sentenció.

Sobre el delantero colombiano Luis Suárez, comentó que «es un jugador importante y no se le puede meter más presión». «Ya dije a todos tras el partido ante el Celta de Vigo que no es momento de reprochar errores», dijo el que fuera segundo entrenador del Real Madrid con Jose Mourinho. «Es un grandísimo delantero, estoy seguro que nos va a ayudar de aquí al final de temporada y convencido de que va a hacer goles», añadió sobre el punta cafetero.

Karanka aclaró que cuenta para el encuentro ante el Mallorca con varios jugadores que no están «al cien por cien» y que tiene el dilema de «cuánto tiempo pueden aguantar» y de «si es mejor empezar con ellos o guardarlos», y habló también del ambiente que se espera en Son Moix. «Como jugador me encantaba y como entrenador más todavía, quiere decir que te juegas algo. Ahora que estamos en esta situación, el ambiente en el campo nos tiene que motivar más», afirmó al respecto.