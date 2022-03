Javier Aguirre arriba a Palma per convertir-se en el nou entrenador del Mallorca. El tècnic mexicà assegura que no s'ha hagut de pensar "gens" fitxar pel Mallorca i reconeix que l'equip té "nou finals" per assolir la permanència.



➡️ Les imatges: https://t.co/Zq3Pbq3Yzv pic.twitter.com/sbgPWiS8LD