Luis García Plaza atraviesa por el tramo peor iluminado de su camino como técnico del Mallorca. Después de tres derrotas seguidas, el entrenador madrileño ha visto cómo se iba estrechando el margen de su equipo. «Teníamos la esperanza de revertir las dos caídas anteriores», explicaba desde la sala de prensa del Ciutat de València después de perder frente a un Levante que no ganaba desde abril. «Hemos tenido un fallo grosero en el primer gol y luego el partido se ha abierto. Es una derrota dolorosa, pero esto es fútbol», alegaba.

«No es fácil de explicar lo que ha pasado», reflexionaba LGP. «El partido podía haberlo ganado cualquiera. Hemos tenido un penalti para empatar y estamos en esa dinámica en la que no jugamos nuestros mejores partidos. En estas tres últimas jornadas podíamos haber sacado algo más, lo digo de verdad. En Granada tenemos una en el minuto 89, contra el Barcelona tenemos la de Jaume Costa en el 92 y hoy un penalti. Repito, dentro de todas las cosas que tenemos que mejorar. Tenemos que hacer dos cosas: mejorar el rendimiento de los jugadores y recuperar futbolistas porque estamos en cuadro y aparte de las bajas se han ido Lago y Febas. No sé cómo Take ha jugado todo el partido porque ha entrenado dos días, Amath lleva mucho tiempo fuera... Es el primer paso para intentar mejorar. Pero sí que creo que, dentro de las cosas malas, lo que marca es el acierto en el área. Con defectos, pero si marcamos el penalti ahora lo veríamos distinto».

En ese sentido, el técnico bermellón recordaba que su equipo venía de jugar hace unos días en Ipurua. «Si vamos a Eibar y tiramos la Copa nos dais palos por todos los lados. Si vamos a Eibar y competimos la Copa, tenemos lesionados. Es así. Y arrastramos cansancio. Ahora tenemos quince días para recuperar jugadores y es la esperanza que tenemos, porque el panorama en ese sentido es complicado. El equipo tiene defectos y debe corregirlos, pero estos tres últimos resultados podían haber caído de otra manera. Hay muchas circunstancias que no nos han ayudado. Hay que juntarse, trabajar más, hacer mucha autocrítca para localizar los defectos y que los jugadores, cuando haya más disponibilidad, mejoren», insistía.

Luis García Plaza también explicaba su apuesta por Matthew Hoppe por delante de Abdón en los minutos finales. «Estoy intentando encontrar un delantero que marque goles. Abdón lleva uno, Fer dos... He decidido probar con el que no ha jugado porque hasta ahora ninguno de los puntas está rindiendo como queremos y lo único que podemos hacer es darles confianza. Abdón ha venido jugando últimamente y tampoco ha marcado, por eso hemos probado con Matthew. Creo que hoy Fer ha estado bien, un poco en el nivel de principio de temporada. Tenemos que trabajar y creer en nosotros», comentaba el preparador bermellón.

Sobre el relevo en la portería y la entrada de Leo Román, Luis García era claro: «Tenía que meterlo porque Manolo, en los últimos partidos, creemos que no ha estado del todo correcto aunque ni lo matamos ni nada. Leo es un chaval de futuro, no ha podido hacer nada en ninguno de los goles y ha estado sereno. Pero Manolo es nuestro capitán y en cualquier momento volverá a jugar».