Enfadado por el primer tiempo y algo más satisfecho por el segundo compareció ante los medios de comunicación el entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, que aseguró que su equipo hizo méritos tras el descanso para conseguir el empate. El preparador bermellón observó que su equipo se vio «superado» en unos primeros 45 minutos en los que a los suyos les faltó «personalidad» y lamentó que la mejoría no se tradujese en el 1-1 en un desenlace en el que afirmó que los suyos «fueron mejores».

El técnico madrileño negó que su equipo entrara en el partido con mucho respeto a su rival y apreció que la idea trazada en la previa era «ser más intenso» en el arranque de un duelo al que los de Xavi Hernández llegaban muy condicionados por las bajas. «El respeto al Barcelona fue el mismo que contra cualquier rival», señaló al mismo tiempo que aclaró la alineación de inicio de dos centrocampistas defensivos porque «eran los únicos disponibles» después de que Ruiz de Galarreta apenas entrenara dos días y Salva Sevilla sólo participara de una de las sesiones previas a la contienda.

«Nos faltó personalidad», resumió Luis García Plaza para explicar el primer tiempo del Mallorca, que, según él, se corrigió en la segunda mitad. «La primera parte nos superaron. Nos faltó mucho. Faltó Intensidad, personalidad, agresividad, ir de verdad... la segunda lo hicimos», argumentó. Además, también añadió que «ellos fueron mejores en la primera y nosotros pudimos empatar en la segunda». «No podemos jugar como en la primera y en la segunda fuimos el equipo que queremos ser, pero esto se decide en las áreas. Hubo una parte para cada uno y ellos la meten y nosotros no», incidió.

Cambios

El entrenador del Mallorca no puso paños calientes a la hora de valorar la actuación de Baba, del que dijo que había estado «mal» y al que aseguró ver «descentrado con la Copa de África». «(Baba) era el más destacado o uno de los más destacados del equipo hasta estos dos últimos encuentros. Ahora parte con su selección y esperemos que le salga un gran campeonato, pero lo cambié porque no estábamos fino y no estaba siendo el que quería. Ruiz de Galarreta casi no había entrenado y ha podido aguantar media horita», aclaró

Sobre sus más y menos con Mateu Lahoz en el tramo final del encuentro, el preparador mallorquinista expresó sus dudas por la forma en la que se decide el tiempo de añadido porque «no tenemos una norma clara», pero tampoco quiso ahondar en la actuación del colegiado valenciano remarcado que «no creo que sea la clave del partido».

El primer partido del año 2022 fue precisamente el último de una primera vuelta que los bermellones saldan con un total de 20 puntos y con cuatro de renta sobre el Alavés, que marca el descenso. «Creo que los 20 puntos son números de salvarse. Cerramos con dos derrotas en partidos en los que podíamos dar más, pero el balance es satisfactorio, aunque tenemos que seguir apretando y queriendo ganar en cada partido», concluyó el técnico madrileño.